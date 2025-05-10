Akılcı İlaç Kullanımı Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Akılcı İlaç Kullanımı Etkinliği

Atatürk Üniversitesi, ilaç saklama hatalarına dikkat çekmek için etkinlik düzenledi.

10.05.2025 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATATÜRK Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi ile Cansağlığı Vakfı tarafından Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi'nde akılcı ilaç kullanımı hakkında etkinlik düzenlendi. Etkinlikte konuşan Eczacılık Fakültesi Araştırma Görevlisi Aylin Aydın, "İlaçlar evde kullanılmadığı sürece depo ediliyor, istifleniyor. Özellikle buzdolabının kapağında. Bu çok yanlış bir hareket" dedi.

Atatürk Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi ile Cansağlığı Vakfı, sağlık alanında toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Palandöken ilçesindeki Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi'nde akılcı ilaç kullanımı hakkında etkinlik düzenledi. Bilim İletişimi Ofisi Koordinatörü Yusuf Bayraktar, "Üniversitemizde üretilen bilimsel bilgiyi sade, anlaşılır ve güvenilir bir şekilde toplumla buluşturmak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda düzenlediğimiz 'akılcı ilaç kullanımı' etkinliğiyle, özellikle genç bireylerde doğru ilaç kullanımı konusunda bilinç oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

'İLAÇLARIN KUTUSUNDA SAKLAMA KOŞULLARI YAZAR'

Etkinlikte konuşan Eczacılık Fakültesi Araştırma Görevlisi Aylin Aydın, "İlaçlar evde kullanılmadığı sürece depo ediliyor, istifleniyor. Özellikle buzdolabının kapağında. Bu çok yanlış bir hareket. Çoğu ilacı özellikle şurupları ailelerimiz buzdolabının kapağında saklıyorlar. İlaçlar eczaneden alındığında buzdolabından mı veriliyor? Raftan veriliyor. Demek ki ilaç nerede saklanıyor? Oda sıcaklığında. Evde bunu buzdolabına koymaya gerek yokmuş. Belli ilaçlar insülin kalemleri gibi olanlar için söylemiyorum ama genel olarak tabletler ve şuruplar oda sıcaklığında saklanması gereken ilaçlar. İlaçların kutusunda saklama koşulları yazar. Isı derecesi yazar. Saklama koşullarında 24-25 yazıyorsa oda sıcaklığıdır. Kimya derslerinden bilirsiniz" dedi.

'AĞRI KESİCİ BASİT BİR İLAÇ DEĞİL'

Aydın, "Ağrı kesici basit bir ilaç değil. Masum bir ilaç hele hiç değil. Direk karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını etkileyen türden ilaçlar. Kesinlikle doktor tavsiyesi dışında kullanılmaması gereken ilaçlar. Ağrı kesiciler günümüzde çok suistimal ediliyor. Her başınız ağrıdığında 'ağrı kesici içeyim' kesinlikle demiyorsunuz. İlk önce bir su için, camı açın, ben bir hava alayım' deyin. Çalışma potansiyeli çok yüksek gençlersiniz. Test çözerken başınız çok eğik duruyor. Belki o yüzden bile başınız ağrıyabilir. İlk önce bir kalkın, camları açın, ensenize bir soğuk su vurun. Ardından su için bolca, 10 dakika mola verin. Gerçekten başınızın ağrısı gidecek. Çok telefona da bakmayın. Başınızın ağrımasının en büyük sebebi de o. Telefondaki ışınlar direkt gözünüze denk geliyor" diye konuştu.

Haber: Salih TEKİN/ Kamera: Oktay POLAT/ ERZURUM,

Kaynak: DHA

Atatürk Üniversitesi, Ağrı Kesiciler, Aylin Aydın, Erzurum, Eğitim, Sağlık, Aydın, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Akılcı İlaç Kullanımı Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan, 77 Hindistan SİHA’sını düşürdü Pakistan, 77 Hindistan SİHA'sını düşürdü
Adana’da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet Adana'da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet
Sakarya’da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Sakarya'da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Beylikdüzü’nde tır kazası 1 kişi hayatını kaybetti Beylikdüzü'nde tır kazası! 1 kişi hayatını kaybetti
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu
İsrailli askerden kan donduran itiraflar İsrailli askerden kan donduran itiraflar
Zorunlu hale geliyor Taksilerde yeni dönem Zorunlu hale geliyor! Taksilerde yeni dönem
23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji saat verip uyardı 23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler

22:11
1 yıldır kayıptı 19 yaşındaki Nagihan’ın cesedi kuyuda bulundu
1 yıldır kayıptı! 19 yaşındaki Nagihan'ın cesedi kuyuda bulundu
20:56
Kulisleri sallayacak iddia: PKK “fesih“ kararını Türkiye Cumhuriyeti’ne iletti
Kulisleri sallayacak iddia: PKK "fesih" kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti
19:57
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat Memur olma hakkı geliyor
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
18:47
Hindistan ve Pakistan’ın ateşkes ilan etmesine Türkiye’den ilk yorum
Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum
17:57
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi
10:54
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
10:36
Resmi açıklama geldi Süper Lig’i sallayan isim takımdan ayrılıyor
Resmi açıklama geldi! Süper Lig'i sallayan isim takımdan ayrılıyor
10:06
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
09:56
Galatasaray, Jorge Jesus’u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor
Galatasaray, Jorge Jesus'u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor
09:24
Serkan Kaya’dan radikal karar: İstanbul’u bırakıp çiftlik hayatına geçti
Serkan Kaya'dan radikal karar: İstanbul'u bırakıp çiftlik hayatına geçti
09:17
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
09:06
Enrique Iglesias’tan Türkiye’ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
08:47
Tadic’in Talisca’ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
08:46
Survivor’dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
08:21
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 23:27:51. #7.13#
SON DAKİKA: Akılcı İlaç Kullanımı Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.