Aksaray\'da 1,5 yaşındaki çocuğun soluk borusunu tıkayan mısır parçası çıkarıldı

Aksaray'da 1,5 yaşındaki çocuğun, nefes darlığı, morarma ve öksürük şikayetiyle götürüldüğü hastanede, sol akciğer girişinden soluk borusunu tıkadığı saptanan soslu mısır parçası başarıyla alındı.
Kevser ile Ömer Et çiftinin 1,5 yaşındaki kızları Eslem, ağabeyi için bırakılan kuruyemişleri yediği sırada rahatsızlandı.
Öksürmeye, morarmaya başlayan ve nefes almakta güçlük çeken Eslem'in boğazına kaçan mısırı kendi çabalarıyla çıkaramayan çift, vakit kaybetmeden Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.
İlk müdahalenin ardından yapılan detaylı incelemede çocuğun, sol akciğer girişindeki soluk borusunu mısır parçasının tıkadığı belirlendi.
Çocuk, yaklaşık 4 milimetrelik parçanın çıkarılmasıyla rahat nefes almaya başladı.
Kızına ilk müdahale anneden
Anne Kevser Et, AA muhabirine, Eslem'i, ağabeyi için koyduğu kuruyemişi yerken görünce hemen müdahale ettiğini söyledi.
Bir anlık dalgınlıklarından yararlanan kızının soslu mısırı ağzına attığını aktaran Et, "Çıkarmak için müdahale ettim ancak hırçınlaştı ve öksürmeye başladı. Tam o esnada mısır boğazına kaçtı. Bir kısmını hemen Heimlich manevrası yaparak çıkardım. Rahatsızlıkları giderek artan ve morarmaya başlayan kızım, hastanede mısır parçasının çıkarılmasıyla rahatladı. Zorlu bir süreç geçirdik. Aileler, çocuklarının yabancı cisim yutmalarına karşı duyarlı olsun." ifadesini kullandı.
Ölümlere kadar giden sonuçlar doğurabiliyor
Operasyonu gerçekleştiren hastanenin Çocuk Cerrahi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Tuşat ise solunum sıkıntısı çeken ve sürekli öksüren çocuğun sol akciğerinin yabancı bir cisim tarafından kapandığını gördüklerini dile getirdi.
Eslem'i acil şekilde ameliyata aldıklarını vurgulayan Tuşat, "Parçayı çıkardık. Yabancı cisim yutma vakaları sık gelmeye başladı. Küçük çocuğu olan ailelerden, evlerinde küçük parçalı yiyecek, kuruyemiş ve oyuncak bulundurmamasını istiyoruz. Çocuklar, bunları ağızlarına alıp yutabiliyor. Bu gibi durumlar sıkıntılara, hatta ölümlere neden olabiliyor." diye konuştu.
Son Dakika › Sağlık › Aksaray'da 1,5 yaşındaki çocuğun soluk borusunu tıkayan mısır parçası çıkarıldı - Son Dakika
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