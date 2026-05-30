Akyazı\'da Kalp Krizi Şüphesiyle Müdahale

30.05.2026 13:38
Göğüs ağrısıyla fenalaşan hastaya, yolda ambulans tarafından ilk müdahale yapıldı. Durumu iyi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde evinde göğüs ağrısı şikayetiyle fenalaşan kişi, yakınları tarafından şahsi araçla hastaneye götürülürken yolda ambulansa teslim edildi. Kalp krizi şüphesiyle ilk müdahalesi yol ortasında yapılan hastanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, Akyazı ilçesi Altındere Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, evinde oturduğu esnada aniden göğüs ağrısı başlayan vatandaş fenalaştı. Durumu fark eden yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. Hastalık durumunun ciddiyeti üzerine ambulansın gelmesini beklemek istemeyen yakınları, fenalaşan şahsı kendi araçlarına bindirerek Akyazı Devlet Hastanesi'ne doğru yola çıktı. Bu esnada ihbar üzerine komuta merkezinden çıkış yapan acil sağlık ekipleri ile hastayı taşıyan otomobil, Altındere merkezine yakın noktada karşı karşıya geldi.

İlk müdahale buluşma noktasında yapıldı

Araçların durmasının ardından şahıs, sağlık görevlileri tarafından otomobilden alınarak ambulans sedyesine taşındı. Kalp krizi şüphesi bulunan hastaya ilk müdahale yol kenarında ambulans içerisinde gerçekleştirildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hasta, Akyazı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorlar tarafından tedavi altına alınan şahsın, uygulanan tıbbi müdahaleler sonrasında durumunun iyiye gittiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kalp Krizi, Acil Durum, 3. Sayfa, Hastane, Akyazı, Sağlık, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
