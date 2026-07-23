Alaşehir'e Bebek Dostu Unvanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alaşehir'e Bebek Dostu Unvanı

23.07.2026 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaşehir Sağlıklı Hayat Merkezi, anne sütü teşviki programı kapsamında 'Bebek Dostu' unvanı aldı.

Alaşehir Sağlıklı Hayat Merkezi, Sağlık Bakanlığınca yürütülen Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı kapsamında "Bebek Dostu Sağlıklı Hayat Merkezi" unvanı aldı.

Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Fatma Seven, yaptığı açıklamada, elde edilen unvanın anne ve bebek sağlığını önceleyen hizmet anlayışının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Anne sütünün bebeklerin sağlıklı gelişiminde vazgeçilmez bir yere sahip olduğunu vurgulayan Seven, emzirmenin korunması ve desteklenmesinin büyük önem taşıdığını, aileleri doğru bilgilerle buluşturmaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Anne Sütü, Sağlık, Bebek, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Alaşehir'e Bebek Dostu Unvanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cankurtaranlar kız arkadaşının hayatını kurtarırken bakın o ne yaptı Cankurtaranlar kız arkadaşının hayatını kurtarırken bakın o ne yaptı
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
İsmi Galatasaray’la da anılan Foden imzayı attı İsmi Galatasaray'la da anılan Foden imzayı attı
İran’dan kara harekatı sinyali İki ülkenin ismi verildi İran'dan kara harekatı sinyali! İki ülkenin ismi verildi
Somer Sivrioğlu’ndan Aziz Yıldırım’a gönderme Somer Sivrioğlu'ndan Aziz Yıldırım'a gönderme
Trump gittikçe sertleşiyor İran’a yeni tehdit Trump gittikçe sertleşiyor! İran'a yeni tehdit

13:28
Bahçeli’den Özgür Özel’in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP’nin hazine yardımından pay almalı
Bahçeli'den Özgür Özel'in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP'nin hazine yardımından pay almalı
13:08
MSB: Türk personel Eurofighter eğitimi için ağustosta İngiltere’ye gidecek
MSB: Türk personel Eurofighter eğitimi için ağustosta İngiltere’ye gidecek
13:00
Filenin Sultanları yarı finalde Kanada’yı geriden gelerek yıktı
Filenin Sultanları yarı finalde! Kanada'yı geriden gelerek yıktı
12:57
İşte Fatih Portakal’ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade
İşte Fatih Portakal'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade
12:04
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu
11:44
Bir dönemin sonu Bu tutarlar artık ATM’den çekilemeyecek
Bir dönemin sonu! Bu tutarlar artık ATM'den çekilemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 13:57:46. #7.13#
SON DAKİKA: Alaşehir'e Bebek Dostu Unvanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.