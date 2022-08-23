Almanya'da riskli bulunan ameliyatı Diyarbakır'da olup, sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Almanya'da riskli bulunan ameliyatı Diyarbakır'da olup, sağlığına kavuştu

23.08.2022 13:31
Almanya'da riskli bulunan ameliyatı Diyarbakır'da olup, sağlığına kavuştu

ALMANYA'nın Bobingen kentinde bacak ve ayak damarları tıkanan ancak doktorların riskli bulduğu için ameliyat etmediği İmam Ak (67), Diyarbakır'da geçirdiği operasyonla sağlığına kavuştu.

ALMANYA'nın Bobingen kentinde bacak ve ayak damarları tıkanan ancak doktorların riskli bulduğu için ameliyat etmediği İmam Ak (67), Diyarbakır'da geçirdiği operasyonla sağlığına kavuştu. Dicle Üniversite Hastanesi'nde 3 saat süren müdahaleyle damarları açılan Ak, "Çok şükür, eski sağlığıma kavuştum. Artık yürüyebiliyorum, hiçbir şikayetim yok" dedi.

Almanya'nın Bobingen kentinde yaşayan ve işçi emeklisi olan İmam Ak, bir süre önce bacaklarındaki ağrı nedeniyle sağlık kuruluşuna başvurdu. Burada Ak'ın damarlarının tıkalı olduğunu belirleyen doktorlar, risk gerekçesiyle ameliyatı yapamayacaklarını söyledi. Araştırma yapan İmam Ak'ın kızı Emel Ak, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyatın olabileceğini öğrendi. Hastane ile irtibata geçen baba-kız, geçen hafta Diyarbakır'a geldi. 3 saat süren operasyonun ardından Ak'ın tıkalı damarları, açıldı.

Eski sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyleyen İmam Ak, "Almanya'da gittiğim doktorlar, 'Ameliyat yapamayız' dedi. Daha sonra araştırıp, doktorumu bulduk ve ameliyat oldu. 53 senedir Almanya'da yaşıyorum. Çok şükür, eski sağlığıma kavuştum. Artık yürüyebiliyorum, hiçbir şikayetim yok" dedi.'BİZİM İÇİN GURUR KAYNAĞI'Hastanın tam tıkalı bacak ve ayak damarlarını 3 saat süren müdahale ile açtıklarını belirten Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Bölümü'nden Prof. Dr. Hakkı Şimşek ise "Hastamızı 2 gündür tedbir amaçlı tutuyoruz. Yürütüyoruz, oldukça rahat. Yürümekte hiçbir şikayeti yok. Ayak bileğindeki ve ayak sırtındaki nabızlarının da açık olduğunu görüyoruz. Çok mutluyuz. Hastamızın yurt dışından gelip, Dicle Üniversitesi'nde şifa bulması, bizim için bir gurur kaynağı" diye konuştu.

İmam Ak'ın kızı Emel Ak da "Almanya'da doktorlarımızdan memnunuz fakat hepimiz biliyoruz ki Türkiye'deki doktorlarımız, çok daha ilerlemiş. Turizmciyim, sağlık turizmi de yapıyorum. En iyi doktorlarımız, profesörlerimiz burada olduğu için direkt babamı yönlendirdim" dedi.


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Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor Dicle Nehrinde acı bekleyiş sürüyor, tüm ekipler seferber Dicle Nehrinde acı bekleyiş sürüyor, tüm ekipler seferber
Kaynak: DHA

Diyarbakır, Ameliyat, Almanya, Dicle, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Almanya'da riskli bulunan ameliyatı Diyarbakır'da olup, sağlığına kavuştu - Son Dakika

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