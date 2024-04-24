Sağlık

Ambulans helikopter erken doğan bebek için havalandı

SAMSUN - Samsun'da ambulansla helikopter 8,5 haftalık olarak dünyaya gelen bebek için havalanarak zamanla yarıştı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Vezirköprü Devlet Hastanesinde 8,5 aylık 2470 gram olarak dünyaya gelen erkek bebek için Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter, kısa sürede ilçeye intikal ederek erken dünyaya gelen bebeğin yardımına yetişti. Samsun'daki özel bir hastaneye sevk edilen bebek için ambulans helikopter adeta zamanla yarıştı. Kuvez içinde ambulans helikopterden kara ambulansına nakledilen bebek Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı.