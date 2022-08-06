Amerikalı hemşire 16 yıllık karın şikayetinden Türkiye'de kurtuldu - Son Dakika
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Amerikalı hemşire 16 yıllık karın şikayetinden Türkiye'de kurtuldu

06.08.2022 19:03
Amerikalı hemşire 16 yıllık karın şikayetinden Türkiye'de kurtuldu

Amerikalı hemşire 16 yıllık karın şikayetinden Türkiye'de kurtuldu Amerikalı hemşire Van'daki devlet hastanesinde estetik operasyonu yaptırdı, başarılı operasyon geçiren hemşire Van'a hayran kaldı -ABD'de vatandaşı hemşire Mary Wambolt: "Ülkeme mutlu dönüyorum.

Amerika Birleşik Devletleri'nın Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde görevli hemşire, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonda karnında 3 kilogramlık dokuyu aldırdı. ABD'de vatandaşı hemşire Mary Wambolt, ameliyattan çok memnun kaldığını belirterek, "Ülkeme mutlu dönüyorum. Amerika'daki sağlık hizmetiyle buradaki arasında çok bir uçurum görmüyorum" dedi.

ABD'de vatandaşı hemşire 38 yaşındaki Mary Wambolt, 16 yıl önce ikiz bebek dünyaya getirdikten sonra karın kaslarında ayrılama, sarkma ve yağlanma oluştu. Bunun için karın bölgesindeki dokuyu aldırmak isteyen hemşire, yaptığı araştırma sonrası Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kadir Berat Oyur ile iletişime geçti. Amerikalı hemşireye bilgi veren Dr. Oyur, daha sonra ameliyatı Türkiye'de başarılı şekilde yapabilecekleri bilgisini paylaştı. Son yıllarda Türkiye'deki sağlık hizmeti konusunda da araştırma yapan Amerikalı hemşire, daha sonra Van'a geldi. Burada yapılan kontrollerin ardından ameliyata alınan Amerikalı hemşire, 3 buçuk saatlik başarılı operasyonla 16 yıllık karın şikayetlerinden kurtuldu. Kısa sürede sağlığına kavuşan Mary Wambolt, bugün hastaneden taburcu olarak kentten mutlulukla ayrıldı.

"HASTA ÜLKESİNE MUTLU OLARAK DÖNÜYOR"

İHA muhabirine konuşan Op. Dr. Kadir Berat Oyur, hastanın sosyal medya aracılığıyla kendilerine ulaştığını ve yıllardır gerçekleştirmek istediği karın ameliyatını olmak istediğini belirtti. Kendilerinin de bu ameliyatı gerçekleştirmek için Van'a davet ettiklerini bildirdiklerini ifade eden Dr. Oyur, "Hastanede gerekli hazırlıkları yaptık ve ameliyat süreci de çok başarılı geçti. Hastadan 3 bin gram doku alındı. Hasta servise alınarak takip edildi. Herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Hastamız sonuçtan gayet memnun ve ülkesine mutlu olarak dönüyor" dedi.

"BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ"

Amerika'dan bir hemşirenin gelip Türkiye'nin en doğusundaki bir devlet hastanesinde güvenebilmesinin çok önemli bir ayrıntı olduğunu ifade eden Oyur, ayrıca hastanın Van'dan mutlu bir şekilde ayrılmasının da mutluluk verici olduğunu söyledi. Oyur, hastanın giderken de bir sonraki ameliyatını da planladığını dile getirdi.

"HER ŞEY SON DERECE PROFESYONELDİ"

Ameliyat sonucundan memnun olduğunu ve bu anı uzunca yıllardır beklediğini ifade eden ABD'de vatandaşı hemşire Mary Wambolt, "Aynada kendi görüntüme bakarken mutluluk duyuyorum. Hastanedeki her şey son derece profesyoneldi. Bu açıdan ülkeme mutlu dönüyorum. Amerika'daki sağlık hizmetiyle buradaki arasında çok bir uçurum görmüyorum" diye konuştu.

"VAN GÖLÜ BÜYÜLEDİ"

Van Gölü'nün harika bir göl olduğunu ve gölün NASA fotoğraf yarışmasında birinci olduğunu öğrendiğini ve bunun da etkileyici olduğuna dikkat çeken Wambolt, "Özellikle gece şehrin ışıklarının göle yansıması ve gölün ışıltısı beni büyüledi" şeklinde konuştu.

Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ercan Çelikkaleli, Amerika'dan gelen hastalarının 16 yıl önce ikiz bebek gebeliği sonrası karın kaslarında ayrılma, sarkma ve yağlanma oluştuğunu, 3 buçuk saatlik başarılı bir operasyon geçirdiğini kaydetti.

(Yılmaz Sönmez/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Amerikalı hemşire 16 yıllık karın şikayetinden Türkiye'de kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amerikalı hemşire 16 yıllık karın şikayetinden Türkiye'de kurtuldu - Son Dakika
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