Ankara Atatürk Sanatoryum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği tam teşekküllü olarak hizmete başladı - Son Dakika
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Ankara Atatürk Sanatoryum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği tam teşekküllü olarak hizmete başladı

28.03.2022 12:16

Ankara Atatürk Sanatoryum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği tam teşekküllü olarak hizmete başladıANKARA Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği tam teşekküllü olarak hizmete başladı.

Ankara Atatürk Sanatoryum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği tam teşekküllü olarak hizmete başladı

ANKARA Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği tam teşekküllü olarak hizmete başladı.

Tam teşekküllü olarak hizmet vermeye başlayan Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Dilek Sarıcı konu hakkında yaptığı açıklamada, "Hastanemiz eski adı ile Keçiören EAH iken Ankara Atatürk Sanatoryum Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birleştikten sonra şu anda Ankara Atatürk Sanatoryum EAH adı ile aynı yerimizde hizmetimize devam edilmektedir. Yeni eklenen polikliniklerimizle birlikte daha da güçlendik" ifadelerini kullandı.

Tam teşekkül ile hizmete başlayan hastanelerinde birçok konuda faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Prof. Dr. Dilek Sarıcı, şunları kaydetti:

"Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları kliniğinde çocuk servisi, çocuk endokrin servisi, yenidoğan yoğun bakım ünitesi ve acil servis gözlem odaları ile hastalarımıza yatarak tedavi hizmeti verilmektedir. Gebe takibi yapılan hastanemizde yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde erken doğan, zamanında doğan hastaların solunum sıkıntıları, sarılık, beslenme problemleri enfeksiyonlar tedavi edilmektedir. Çocuk ve çocuk endokrin servisimizde çeşitli enfeksiyonlar, serebral palsi, nöbet izlemi, diyabet, obezite, gelişim geriliği, yeme bozuklukları, endoskopi hastalıkları gibi çeşitli durumlarda hastalarımıza hizmet vermektedir. Hastanemizde çocuk endokrin, çocuk nöroloji, çocuk gastroenteroloji, çocuk kardiyolojisi, çocuk nefrolojisi, çocuk alerji, çocuk enfeksiyon, çocuk hematoloji, yenidoğan polikliniklerinde yan dal hizmeti verilmekte, bunun dışında hem hastanemizde hem de Osmangazi, Yükseltepe, Bağlum, Yenimahalle semt polikliniklerinde çocuk poliklinik hizmeti vermekteyiz. Genel çocuk polikliniğimizde ise tüm yaş gruplarında çeşitli hastalıkların başvuruları yapılabilmekte gerekli durumlarda yan dal polkliniklerine yönlendirmektedir Hastanemiz içerisinde aşı hizmeti de yeniden başlamıştır. Çocukların gelişiminin değerlendirilmesi için 3 çocuk gelişim uzmanımız bulunmaktadır."

"Çocuk acil ve çocuk pandemi polikliniklerimizde de hizmetlerimiz devam etmektedir"

Çocuk kardiyoloji polikliniğinde doğumsal ve sonradan ortaya çıkan kalp hastalıkları, romatizmal kalp hastalığı, ritim bozuklukları gibi çeşitli kalp hastalıkları EKG, Ekokardiyografi, 3 kanallı holter ile değerlendirdiklerini vurgulayan Prof. Dr. Sarıcı şu ifadeleri kullandı:

"Gerekli durumlarda spor raporları verilmektedir. Çocuk gastroenteroloji, hepatoloji ve beslenme polkliniğimizde yemek borusu, mide, bağırsak, pankreas, karaciğer, safra kesesi ve safra yolu hastalıkları, çocuk beslenme bozuklukları (obezite, gelişme geriliği-kilo alamama),karaciğer yağlanmaları, gastro özofajial reflü, çölyak gibi çesitli hastalıklar değerlendirilmekte, reflü ölçümü, endoskopik işlemler (gastroskopi, kolonoskopi, polipektemi), yabancı cisim çıkarılması gibi çeşitli girişimler yapılmaktadır. Gerekli durumlarda özel mama raporları, çölyak hastalığı raporları çıkarılmaktadır. Bir doçent,1 uzman görev yapmaktadır. Çocuk endokrinoloji polikliniğinde 1 doçent, 3 uzman hekimimizle birlikte boy kısalığı, büyüme gelişme geriliği, tiroid hastalıkları, obezite, kalsiyum metabolizma bozuklukları, osteporoz, ergenlik problemleri, adet düzensizlikleri, diyabet, adrenal bez hastalıkları gibi çeşitli hastalıklar izlenmektedir. Uyarı testleri yapılmakta ve gerekli hastalara ÇÖZGER raporu verilmektedir."

"Çocuk gelişim uzmanlarınca çeşitli hastalıkların düzenli izlemi sağlanmaktadır, ailelere önerilerde bulunmaktadır"

Yenidoğan polikliniği dahil olmak üzere tüm çocuk hastanesinde bir çok alanda hizmet verdiklerinin altını çizen Prof. Dr. Sarıcı, "Çocuk nefroloji polikliniğinde idrar yolu enfeksiyonları, alt ıslatma, hidronefroz, böbrek taş hastalığı, veziko üretral reflü, hipertansiyon, nefrotik-nefritik sendrom, kistik böbrek hastalıkları, akut ve kronik böbrek hastalığı, çeşitli hastalıklarının böbrekteki etkileri gibi çeşitli konuda hizmet vermektedir. Çocuk nöroloji polikliniğinde baş ağrısı, baş dönmesi, ateşli havale, serebral palsi, epilepsi başta olmak üzere çeşitli hastalıklar izlenmekte gerekli vakalarda EEG hizmeti verilmektedir. Çocuk gelişim uzmanlarınca çeşitli hastalıkların düzenli izlemi sağlanmaktadır, ailelere önerilerde bulunmaktadır" açıklamasında bulundu.

Ankara Atatürk Sanatoryum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği tam teşekküllü olarak hizmete başladı
Ankara Atatürk Sanatoryum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği tam teşekküllü olarak hizmete başladı
Ankara Atatürk Sanatoryum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği tam teşekküllü olarak hizmete başladı

YORUMLAR
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3 büyükşehirde vaka sayısı düştü 3 büyükşehirde vaka sayısı düştü

Mustafa Kemal Atatürk, Çocuk Sağlığı, Ankara, Çocuk, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Ankara Atatürk Sanatoryum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği tam teşekküllü olarak hizmete başladı - Son Dakika


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