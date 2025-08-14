Ankara'da Kanser Merkezi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Ankara'da Kanser Merkezi Açıldı

Ankara\'da Kanser Merkezi Açıldı
14.08.2025 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bütünleşik ve Önleyici Kanser Merkezi, kanser hastalarına bütünsel destek sağlamak için açıldı.

KANSER hastalığının getirdiği tüm olumsuzluklarla mücadele edilmesi amacıyla hayata geçirilen 'Bütünleşik ve Önleyici Kanser Merkezi' Ankara'da hizmete açıldı.

Kanser hastalığının tanı ve tedavi süreci ile tedavi sonrasında; semptom yönetimi, yaşam tarzı değişikliklerinin desteklenmesi ve yaşam kalitesinin artırılması hedefiyle Etlik Şehir Hastanesi Onkoloji Hastanesi'nde 'Bütünleşik ve Önleyici Kanser Merkezi' açıldı. Açılışa, İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Mustafa Sırrı Kotanoğlu ve Etlik Şehir Hastanesi Onkoloji Hastanesi Başhekimi Lütfü Doğan katıldı. Kurtcebe, Kotanoğlu ve Doğan, açılış öncesinde merkezi gezerek değerlendirmelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, merkezin Türkiye'de ilk örnek olduğunu belirterek, "Onkoloji hastanemizin kıymetli yönetimi ve Etlik Şehir Hastanesi Kordinatör Başhekimi'nin iş birliğiyle beraber vatandaşımıza burada kanser anlamında her açıdan yaklaşılmış olacak. Bütünleşik Merkez, adından da anlaşılacağı gibi tabii Etlik Şehir Hastanemiz bu konuda ilk ve öncü olmaya devam ediyor. Buradaki birçok alanda yeniliklerimiz vatandaşımızın hizmetine sunulacak. Onkoloji hastanemiz özeline baktığımız zaman gerek Ankara'dan gerek Ankara içinden, hatta yurt dışından birçok hastamızın tercih ettiği bir hastane Ankara Etlik Şehir Hastanesi Onkoloji Kulemiz. Hastalarımızın çok büyük memnuniyetleri var. Bize teveccühlerini bu şekilde bildiriyorlar. Hastaneye bu merkez yeni bir soluk katmış olacak" diye konuştu.

'HASTALAR PEK ÇOK ANLAMDA DESTEĞE İHTİYAÇ DUYUYOR'

Etlik Şehir Hastanesi Onkoloji Hastanesi Başhekimi Lütfü Doğan, kanserin tanı anından itibaren fiziksel, ruhsal, ekonomik ve sosyal olarak hem hastaya hem yakınlarına çok büyük yük getiren bir hastalık olduğunu belirterek, "Tedavi tamamlansa bile hastaların ihtiyaçları ne yazık ki bitmiyor. Hastalar pek çok anlamda desteğe, takibe ve tedaviye hala ihtiyaç duyuyorlar. Bu merkezde inşallah ihtiyaç duyacakları bütün sorunlara destek olabilmek için hayat tarzı değişiklikleri, sosyal hayata adaptasyonları ile ilgili tedavilerini tek bir merkezden yürütmeyi amaçlıyoruz. Sadece tedavi görmüş hastalarımızı değil, hasta yakınları, ailesinde kanser bulunan bireyler, sağlıklı bireyler için de burada genetik taramalarımız da var. Kanserden korunmak için neler yapılabileceği konusunda bu merkezde yardımcı olmaya çalışacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Hastane, Eğitim, Sağlık, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ankara'da Kanser Merkezi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
CHP’li Özgür Erdem İncesu’dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar
“Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin“ diyen vatandaşın isyanı olay oldu "Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin" diyen vatandaşın isyanı olay oldu
Yüksek İstişare Kurulu’nda toplantısı sonrası açıklama: Aileyi korumanın önemi ifade edildi Yüksek İstişare Kurulu'nda toplantısı sonrası açıklama: Aileyi korumanın önemi ifade edildi
Trump’tan Alaska zirvesi öncesi Putin’e tehdit Trump'tan Alaska zirvesi öncesi Putin'e tehdit
Eşinin cansız bedeniyle 1 hafta boyunca yaşadı Eşinin cansız bedeniyle 1 hafta boyunca yaşadı
Özgür Özel’in Erdoğan’a yönelik sözlerine AK Parti’den sert tepki Özgür Özel'in Erdoğan'a yönelik sözlerine AK Parti'den sert tepki
Erdoğan’ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde play-off turuna yükseldi Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi

16:25
Şenlikte büyük kriz: Cemil Tugay “Alkışlayın“ dedi, kaymakam istifini bozmadı
Şenlikte büyük kriz: Cemil Tugay "Alkışlayın" dedi, kaymakam istifini bozmadı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı İşte AK Parti’ye katılan 9 belediye başkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı
15:35
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı İşte Erdoğan’dan ilk isteği
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği
14:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özlem Çerçioğlu’na yönelik eleştirilere sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere sert tepki
12:11
’’Hediyem olacak, saat 12’yi bekleyin’’ diyen Özgür Özel’den bomba iddia
''Hediyem olacak, saat 12'yi bekleyin'' diyen Özgür Özel'den bomba iddia
00:01
İbrahim Tatlıses’ten 2. Megri Megri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri de var
İbrahim Tatlıses'ten 2. Megri Megri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de var
23:08
Çanakkale’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti
Çanakkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti
23:01
Özel’in sözleri sonrası gündem oldu Çerçioğlu hakkında çok sayıda suç dosyası iddiası
Özel'in sözleri sonrası gündem oldu! Çerçioğlu hakkında çok sayıda suç dosyası iddiası
22:58
Özgür Özel’in Erdoğan’a hakaretine AK Partili Baykoç’tan sert tepki: Son çırpınış
Özgür Özel'in Erdoğan'a hakaretine AK Partili Baykoç'tan sert tepki: Son çırpınış
22:19
İETT otobüsünden kopan parça akaryakıt istasyonuna düştü
İETT otobüsünden kopan parça akaryakıt istasyonuna düştü
22:07
TÜİK, ’en mutsuz iller’ iddialarını yalanladı
TÜİK, 'en mutsuz iller' iddialarını yalanladı
21:30
Alacak verecek kavgası kanlı bitti 6 yaralı
Alacak verecek kavgası kanlı bitti! 6 yaralı
21:29
CHP lideri Özel’den Özlem Çerçioğlu’na zehir zemberek sözler
CHP lideri Özel'den Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 16:40:58. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara'da Kanser Merkezi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.