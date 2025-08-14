Ankara\'da Kanser Merkezi Açıldı

KANSER hastalığının getirdiği tüm olumsuzluklarla mücadele edilmesi amacıyla hayata geçirilen 'Bütünleşik ve Önleyici Kanser Merkezi' Ankara'da hizmete açıldı.

Kanser hastalığının tanı ve tedavi süreci ile tedavi sonrasında; semptom yönetimi, yaşam tarzı değişikliklerinin desteklenmesi ve yaşam kalitesinin artırılması hedefiyle Etlik Şehir Hastanesi Onkoloji Hastanesi'nde 'Bütünleşik ve Önleyici Kanser Merkezi' açıldı. Açılışa, İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Mustafa Sırrı Kotanoğlu ve Etlik Şehir Hastanesi Onkoloji Hastanesi Başhekimi Lütfü Doğan katıldı. Kurtcebe, Kotanoğlu ve Doğan, açılış öncesinde merkezi gezerek değerlendirmelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, merkezin Türkiye'de ilk örnek olduğunu belirterek, "Onkoloji hastanemizin kıymetli yönetimi ve Etlik Şehir Hastanesi Kordinatör Başhekimi'nin iş birliğiyle beraber vatandaşımıza burada kanser anlamında her açıdan yaklaşılmış olacak. Bütünleşik Merkez, adından da anlaşılacağı gibi tabii Etlik Şehir Hastanemiz bu konuda ilk ve öncü olmaya devam ediyor. Buradaki birçok alanda yeniliklerimiz vatandaşımızın hizmetine sunulacak. Onkoloji hastanemiz özeline baktığımız zaman gerek Ankara'dan gerek Ankara içinden, hatta yurt dışından birçok hastamızın tercih ettiği bir hastane Ankara Etlik Şehir Hastanesi Onkoloji Kulemiz. Hastalarımızın çok büyük memnuniyetleri var. Bize teveccühlerini bu şekilde bildiriyorlar. Hastaneye bu merkez yeni bir soluk katmış olacak" diye konuştu.

'HASTALAR PEK ÇOK ANLAMDA DESTEĞE İHTİYAÇ DUYUYOR'

Etlik Şehir Hastanesi Onkoloji Hastanesi Başhekimi Lütfü Doğan, kanserin tanı anından itibaren fiziksel, ruhsal, ekonomik ve sosyal olarak hem hastaya hem yakınlarına çok büyük yük getiren bir hastalık olduğunu belirterek, "Tedavi tamamlansa bile hastaların ihtiyaçları ne yazık ki bitmiyor. Hastalar pek çok anlamda desteğe, takibe ve tedaviye hala ihtiyaç duyuyorlar. Bu merkezde inşallah ihtiyaç duyacakları bütün sorunlara destek olabilmek için hayat tarzı değişiklikleri, sosyal hayata adaptasyonları ile ilgili tedavilerini tek bir merkezden yürütmeyi amaçlıyoruz. Sadece tedavi görmüş hastalarımızı değil, hasta yakınları, ailesinde kanser bulunan bireyler, sağlıklı bireyler için de burada genetik taramalarımız da var. Kanserden korunmak için neler yapılabileceği konusunda bu merkezde yardımcı olmaya çalışacağız" dedi.