Üye Girişi
Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: "Ankara'nın aşılanma oranı şu anda tek dozda yüzde 90, iki dozda da yüzde 78" - Son Dakika

Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: "Ankara'nın aşılanma oranı şu anda tek dozda yüzde 90, iki dozda da yüzde 78"

14.11.2021 16:33

Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: "Ankara'nın aşılanma oranı şu anda tek dozda yüzde 90, iki dozda da yüzde 78" Başkent'te, 14 Kasım Diyabet Günü dolayıyla farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: "Ankara'nın aşılanma oranı şu anda tek dozda yüzde 90, iki dozda da yüzde 78"

ANKARA - Başkent'te, 14 Kasım Diyabet Günü dolayıyla farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce organize edilen etkinlikler kapsamında Başkent Millet Bahçesi'nde 'sağlık sokağı' kuruldu. Burada Konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Zülfikar Akelma, Ankara'nın aşılanma oranı şuanda tek dozda yüzde 90, iki dozda da yüzde 78. Demek ki hala aşı olmayanlar var" dedi.

Günümüzde 425 milyondan fazla insan diyabetle yaşamakta. Bu bireylerin çoğu düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam ortamlarının teşvik edilmesi yoluyla hastalığa yakalanma riskinin büyük oranda önlenebilir olduğu Tip 2 diyabetli bireylerden oluşuyor. Ailelerin, Tip 2 diyabet için değiştirilebilir risk faktörlerini önlemede kilit rolü var. Uzmanlara göre hala diyabetle yaşayan 2 kişiden 1'i tanı almamış ve bu bireylerin çoğu Tip 2 diyabetli. Diyabet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Başkent Millet Bahçesi'nde bir sağlık sokağı kuruldu. Sokakta yer alan stantlarda vatandaşlar bilgilendirilirken, ücretsiz olarak kan şekeri ölçümleri yapıldı. Ayrıca obezite ile mücadeleye de dikkat çekmek amacıyla ısınma hareketlerinin sonrasında toplu bir yürüyüş gerçekleştirildi.

"Ankara'nın aşılanma oranı şuanda tek dozda yüzde 90, iki dozda da yüzde 78"

Millet Bahçesi'nde kurulan 'sağlık sokağı'nda bir açıklama yapan Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Zülfikar Akelma, "Geldiğimiz noktada şuan da Ankara'nın gerek aşılama, gerek filyasyon çalışmaları, gerekse yoğun bakımda takip edilen hastalar ile denge durumundayız. Bu açıdan baktığımızda genel anlamda durumun kontrol altında olduğunu söyleyebiliriz. Biz pandemiden tamamen kurtulmak istiyoruz. O yüzden de ben bu vesile ile aşısını yaptırmayan arkadaşlarımız varsa arkada kurmuş olduğumuz aşı standına davet ediyorum. Ankara'nın aşılanma oranı şuanda tek dozda yüzde 90, iki dozda da yüzde 78. Demek ki hala aşı olmayanlar var" ifadelerini kullandı.

"Çocukluk diyabetimiz Tip-1 diyabetten oluşuyor"

Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniği Uzmanlarından Prof. Dr. Şenay Savaş Erdeve, "Çocukluk diyabetimiz Tip-1 diyabetten oluşuyor. Kiloya bağlı olarak gelişen Tip-2 diyabeti biz daha çok erişkin dönemde görmekteyiz. Çocuklardaki diyabet Tip-1 bir diyabet. Yani, pankreastaki insülin üreten adacık hücrelerinin tamamen fonksiyon görememesi sonucunda oluşuyor. Tip-1 diyabetli çocuklarımızın tek tedavi yöntemleri insülin tedavisi. Bu insüşin tedavisinin de çok uygun şekilde yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Çok su içme, çok idrara çıkma, gece idrar kaçırma ve kilo kaybı yakınmaları varsa çocuklarımızın en yakın sağlık kuruluşuna götürülmeleri gerekiyor"

Ebeveynlere de çocuklarında diyabet olabileceğine dair uyarılarda bulunan Prof. Dr. Erdeve, "Tip-1 diyabette erken tanı bizim için çok önemli. Bunun için de birçok farkındalık programı yürütülüyor. Bunun da amacı Tip-1 diyabete erken tanıyı koyabilmek. Nedir bu erken tanılar; kan şekerinin yükselmesine bağlı olarak diyabetli çocuklarımız çok su içme ve çok idrara çıkma ile geliyorlar. Bir süre sonra çocuklarımız bir uzmana başvurmazsa; kilo kaybı, kusma ve yine tanı konulamazsa şeker koması dediğimiz çok ciddi boyutlarla karşımıza gelebiliyorlar. Bu nedenle toplum düzeyindeki farkındalığın artırılması çok önemli. Çok su içme, çok idrara çıkma, gece idrar kaçırma ve kilo kaybı yakınmaları varsa çocuklarımızın en yakın sağlık kuruluşuna götürülmeleri gerekiyor" diye konuştu.

Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: Ankara'nın aşılanma oranı şu anda tek dozda yüzde 90, iki dozda da yüzde 78
Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: Ankara'nın aşılanma oranı şu anda tek dozda yüzde 90, iki dozda da yüzde 78
Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: Ankara'nın aşılanma oranı şu anda tek dozda yüzde 90, iki dozda da yüzde 78
Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: Ankara'nın aşılanma oranı şu anda tek dozda yüzde 90, iki dozda da yüzde 78

İl Sağlık Müdürü, İnsülin, Ankara, Kasım, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: 'Ankara'nın aşılanma oranı şu anda tek dozda yüzde 90, iki dozda da yüzde 78' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ronaldo, Solskjaer'in kuyusunu kazıyor! Yönetime bizzat istediği teknik direktörün ismini verdi 17:02 Ronaldo, Solskjaer'in kuyusunu kazıyor! Yönetime bizzat istediği teknik direktörün ismini verdi İran'da bir dakika arayla şiddetli deprem! Panik anları kameraya yansıdı 16:48 İran'da bir dakika arayla şiddetli deprem! Panik anları kameraya yansıdı Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge meselesini sonuçlandırmak üzereyiz, Ocak ayında TBMM'ye getireceğiz 16:02 Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge meselesini sonuçlandırmak üzereyiz, Ocak ayında TBMM'ye getireceğiz
Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun sebebi sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler 15:39 Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun sebebi sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem! Bir kişi hayatını kaybetti 15:21 Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem! Bir kişi hayatını kaybetti Millet İttifakı'nın kapıları HDP'ye tamamen kapanıyor mu? İYİ Parti'den CHP'ye net mesaj: Onlar varsa biz olmayız 15:10 Millet İttifakı'nın kapıları HDP'ye tamamen kapanıyor mu? İYİ Parti'den CHP'ye net mesaj: Onlar varsa biz olmayız
Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor 14:45 Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor Taksisine almadığı yolcuyu 13:40 Taksisine almadığı yolcuyu "kafana sıkarım" diyerek tehdit eden sürücüye ömür boyu men

Son Dakika Haberleri
15:17 Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş
15:10 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı
14:53 CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti
14:52 Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı
14:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
Leyla Aydemir davasında anneden şok iddia: Kaynanam kayınpederimle birlikte olduğuma yönelik iftira attı Leyla Aydemir davasında anneden şok iddia: Kaynanam kayınpederimle birlikte olduğuma yönelik iftira attı         
17:06
Mustafa Sarıgül'ü canlı yayında sinirlendiren "Biden'den kim para aldı?" sorusu! Elini masaya vurup, çağrıda bulundu Mustafa Sarıgül'ü canlı yayında sinirlendiren "Biden'den kim para aldı?" sorusu! Elini masaya vurup, çağrıda bulundu         
16:51
Geri dönüşüm tesisinde korkunç olay! Atık ayıklama bandında bebek cesedi bulundu Geri dönüşüm tesisinde korkunç olay! Atık ayıklama bandında bebek cesedi bulundu         
16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye 3600 ek gösterge üzerinden yüklendi: Fırsatçılık yapıyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye 3600 ek gösterge üzerinden yüklendi: Fırsatçılık yapıyorlar         
15:50
Kumarda servet kaybeden Serdar Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti Kumarda servet kaybeden Serdar Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti         
15:30
Sevdiği kız tarafından reddedilince marketin ortasında kendini vurdu Sevdiği kız tarafından reddedilince marketin ortasında kendini vurdu         
15:20
Damadına aşık olan kaynana, kızının düğününe gitmeyi reddetti Damadına aşık olan kaynana, kızının düğününe gitmeyi reddetti         
14:48
"HDP'den vekil olurum" diyen Nihat Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı "HDP'den vekil olurum" diyen Nihat Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı         
14:05
Rusya'dan 5. nesil savaş uçağı çıkışı: Türkiye ile kendi uçağını geliştirmesi konusunda görüşmeler yürütüyoruz Rusya'dan 5. nesil savaş uçağı çıkışı: Türkiye ile kendi uçağını geliştirmesi konusunda görüşmeler yürütüyoruz         
12:41
Güpegündüz deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler Güpegündüz deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler         
12:28
Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor         
10:48
A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor         
10:25
Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü         
09:55
Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı         
09:54
PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü         
07:27
Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi         
22:52
Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş         
15:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2021 17:41:39. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: "Ankara'nın aşılanma oranı şu anda tek dozda yüzde 90, iki dozda da yüzde 78" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement