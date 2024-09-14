Anne Adaylarına Gebe Okulu Eğitimi - Son Dakika
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Sağlık

Anne Adaylarına Gebe Okulu Eğitimi

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Niğde'deki Gebe Okulu, anne adaylarını doğuma hazırlamak için eğitimler veriyor.

14.09.2024 14:01
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Anne adayları 'Gebe Okulu' eğitimleri ile bilinçleniyor

NİĞDE - Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, anne adaylarının doğuma sağlıklı şekilde hazırlanabilmeleri için Gebe Okulu hizmetine devam ediyor.

Anne adaylarının doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemlerine ilişkin bilgi sahibi olmalarını ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamak amacıyla eğitimler verilen Gebe Okulu'nda gebeler süreçlerle ilgili bilgi ve beceri kazanıyor.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Gebe Okulu'nda konusunun içeriğine bağlı olarak hastanelerde görev yapan ebe, fizyoterapist, diyetisyen, klinik psikolog ve gerekli tıbbi personel eğitime katılıyor.

Gebe Okulu sorumlu hekimi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Sağ yaptığı açıklamada okula katılımın önemine değindi.

Sağ; " Gebe Okulu'na katılım sağlayanlarda doğum öncesi ve doğum sonrası fayda sağladığı, daha konforlu doğum gerçekleştirdiği, doğum sonrası emzirmenin daha kolay olduğu, şikayetlerin daha azaldığı gözlenmekte. Gebe Okulu'na katılım arttırmak için tavsiyelerde bulunuyoruz. Gözlemsel çalışmalarımıza göre katılım sağlayanlar daha konforlu bir doğum ve doğum sonrası süreci yaşıyorlar" dedi.

Gebe Okulu sorumlu ebesi Gizem Çoban Gebe Okulu'nda verilen eğitimlerin neler olduğunu açıkladı. Çoban, "Eğitimlerimiz dört oturumdan oluşuyor. Eğitimlerde annedeki fizyolojik değişimler ve beslenme, doğum ağrısıyla baş etme yöntemleri konusunda eğitimler veriyoruz. Ardından fizyoterapi ve psikoloğumuz eğitimler veriyor. Normal doğum, sezaryen doğumdan bahsediyoruz sonrasında da derslerimizde yeni doğan bebek bakımı, banyosu, masajı, anne sütünün önemi konularında bilgilendirme yapıyoruz" dedi.

Anne adaylarının merak ettiği tüm soruların yanıtlarını Gebe Okulu'nda bulduğunu söyleyen Gizem Çoban eğitimlerin ücretsiz olduğunu belirterek tüm anne adaylarının bu eğitimi alması gerektiğini ifade etti.

İlk gebeliklerini yaşayan Ayşenur Erbaş Sümer ve Sinem Tulukoğlu ise yaptıkları açıklamada Gebe Okulu'nda aldıkları eğitimler sayesinde süreçle ilgili bilinçlendiklerini söyleyerek tüm gebelere eğitimlere katılmalarını tavsiye ettiler.

İlk kez yada daha önce anne olan gebeler, Gebe Okulu eğitimlerinden yararlanabiliyor.

Kaynak: İHA

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