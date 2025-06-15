Annelik Yolculuğu Uygulaması Yayınlandı

SAĞLIK Bakanlığı'nın kadın ve çocuk sağlığını merkeze alan 'Annelik Yolculuğu' mobil uygulaması kullanıma sunuldu. Gebelikten doğuma, emzirmeden 0-2 yaş bebek gelişimine kadar olan tüm süreçlere rehberlik eden mobil uygulama; sağlık hizmetlerine dijital ortamda, etkin ve güvenli biçimde erişime olanak sağlıyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Sağlık Bakanlığı'nın, 'Türkiye Sağlık Yüzyılı' hedefi doğrultusunda geliştirdiği, kadın ve çocuk sağlığını merkeze alan 'Annelik Yolculuğu', tüm uygulama mağazalarında kullanıma sunuldu. Gebelikten doğuma, emzirmeden 0- 2 yaş bebek gelişimine kadar olan tüm süreçlere rehberlik eden mobil uygulama; sağlık hizmetlerine dijital ortamda, etkin ve güvenli biçimde erişime olanak sağlıyor. Cep telefonlarına ücretsiz olarak indirilebilen uygulamada; bebeğin anne karnındaki gelişim süreci ayrıntılı olarak anlatılıyor. Beslenme, egzersiz ve yaşam önerileri ile sağlıklı gebelik ve doğuma hazırlık için de özel içerikler sunuluyor. 'Annelik Yolculuğu'nda, rahat bir doğum için destekleyici yöntemler yer alırken doğum sonrası için emzirme ve lohusalık desteği de veriliyor.

UYGULAMA AİLELERE REHBERLİK EDECEK

Uygulamada sadece gebelik ve doğum değil, bebek bakımı için de öneriler var. '0-2 Yaş Bebek Gelişimi' bölümünde; erken çocukluk dönemine ilişkin bakım, beslenme, gelişimsel takip ve aile rehberliği sunulurken; 'Test ve Aşı Hatırlatıcıları' bölümü, bebeklerin muayene, tarama ve bağışıklama süreçlerinin zamanında gerçekleştirilmesini sağlıyor. 'Güvenilir Bilgi Paylaşımı' bölümüyle sağlık profesyonelleri tarafından onaylanmış içeriklerle bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Uygulamada ayrıca; 'Anı Günlüğü ve İsim Önerileri' bölümleri de bulunuyor.