Antalya Amerikan Hastanesindeki 3 omuz ameliyatı hekimlere canlı aktarıldı - Son Dakika
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Antalya Amerikan Hastanesindeki 3 omuz ameliyatı hekimlere canlı aktarıldı

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Antalya Amerikan Hastanesindeki 3 omuz ameliyatı hekimlere canlı aktarıldı
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Antalya Amerikan Hastanesince düzenlenen 5. Omuz Canlı Cerrahi Sempozyumu kapsamında üç hastaya yapılan 3 omuz ameliyatı, hekimlere canlı yayında aktarıldı. Sempozyuma katılan ortopedi uzmanları operasyonları eş zamanlı izleyerek doktorlara anlık sorular yöneltti.

Antalya'da düzenlenen 5. Omuz Canlı Cerrahi Sempozyumu ve Kadavrada Omuz Artroskopisi Eğitim Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen 3 omuz ameliyatı, hekimlere canlı yayında aktarıldı.

Antalya Amerikan Hastanesince düzenlenen sempozyum, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde başladı.

Etkinlik kapsamında, Antalya Amerikan Hastanesi'nde tedavi gören üç hastaya, güncel cerrahi yöntemler kullanılarak omuz operasyonları yapıldı.

Ameliyathanelere yerleştirilen yüksek çözünürlüklü kameralar aracılığıyla canlı yayımlanan operasyonlar, sempozyuma katılan ortopedi uzmanları tarafından eş zamanlı takip edildi.

Hekimler, operasyonları izlerken ameliyatı gerçekleştiren doktorlara anlık sorular yönelterek cerrahi süreçler hakkında bilgi aldı.

Bu ameliyatlar özellikli operasyonlar

Sempozyum ve Eğitim Toplantısı Başkanı Prof. Dr. Baver Acar, AA muhabirine, etkinlik kapsamında omuz cerrahisine yönelik 3 farklı operasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ameliyatların alanında uzman ve deneyimli hekimler tarafından yapıldığını belirten Acar, operasyonların yaklaşık birer saat sürdüğünü ifade etti.

Canlı cerrahi uygulamalarının hekimlerin deneyimlerini paylaşması açısından önemli olduğunu vurgulayan Acar, "Bu ameliyatlar özellikli operasyonlar. Ameliyat sırasında bazen ister istemez bazı sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Alanında eğitimli hocalarımız bu sorunlarla karşılaştığında nasıl çözümler üretiyor, deneyimlerini paylaştılar." dedi.

Acar, genç hekimlerin de bu tecrübelerden faydalanarak kendi cerrahi operasyonlarında bunları uygulayabildiğine dikkati çekti.

Kaynak: AA
SempozyumAntalyaEğitimSağlıkSon Dakika

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