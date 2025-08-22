Antalya'da 10 Yılda 179 Organ Nakli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Antalya'da 10 Yılda 179 Organ Nakli

Antalya\'da 10 Yılda 179 Organ Nakli
22.08.2025 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi 10 yılda 128 böbrek, 51 karaciğer nakli yaptı.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde 10 yılda 128 böbrek ve 51 karaciğer nakli gerçekleştirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 2015 yılının ağustos ayında hizmet vermeye başlayan Organ Nakli Merkezi, kuruluşunun 10. yılını kutladı.

Merkez, 2022'de ruhsatını yenileyip 16 yatak kapasiteli servisinde hizmet vermeye devam ederek bölgesel ve ulusal düzeyde önemli referans noktası haline geldi.

Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arif Aslaner'in başkanlığında, Doç. Dr. Kemal Eyvaz, uzman doktor Sami Kolsuz, 2 organ nakli koordinatörü, 7 klinik ve 8 ameliyat hemşiresi ile 3 destek personelinden oluşan ekip, çalışmalarını sürdürüyor.

İlk kadavradan böbrek naklinin 2015'te gerçekleştirildiği, 2016'da ilk kadavradan karaciğer ve ilk canlı vericili böbrek nakilleri, bu yıl ise ilk canlı vericili karaciğer naklinin yapıldığı merkezde 10 yılda 128 böbrek ve 51 karaciğer nakli gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Aslaner, kurulduğu günden bu yana hasta güvenliğini, etik değerleri ve bilimsel gelişmeleri merkezde ilke edindiklerini belirtti.

Organ bağışı konusundaki toplumsal farkındalığın yapılan her başarılı nakille daha da arttığını kaydeden Aslaner, "10. yılımızda geriye dönüp baktığımızda hem medikal hem de insani açıdan büyük bir yol katettiğimizi görmekten gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Orhan Aras da organ naklinin, uçurumun kenarında bekleyen bir insanın elinden son anda tutulması gibi olduğunu vurguladı.

Hayatla ölüm arasındaki çizgide çok ciddi yaşam şansının sunulduğuna dikkati çeken Aras, "Canlıdan ya da kadavradan yapılan her nakilde büyük bilgi birikimi ve emek vardır. Cerrahi bir hekim olarak bizler de saatler süren ameliyatlarla bu emeğin bir parçası oluyoruz ancak bu, yalnızca ameliyat süreciyle sınırlı değil öncesi ve sonrası, tüm aşamalarıyla büyük bir fedakarlık, özveri ve öz disiplin gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Organ Nakli, Antalya, Hastane, Eğitim, Sağlık, Böbrek, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Antalya'da 10 Yılda 179 Organ Nakli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek... Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek...
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Görüntü Türkiye’den Elinde bebeğiyle ayı saldırısına uğradı Görüntü Türkiye'den! Elinde bebeğiyle ayı saldırısına uğradı
Mansur Yavaş’ı kahredecek iddia Özgür Özel, İmamoğlu’nun alternatifini buldu Mansur Yavaş'ı kahredecek iddia! Özgür Özel, İmamoğlu'nun alternatifini buldu
Bankalarda unutulan yaklaşık 732,1 milyon lira TMSF’ye aktarıldı Bankalarda unutulan yaklaşık 732,1 milyon lira TMSF'ye aktarıldı
Yatak odasındaki ayak izlerini görünce dünyası başına yıkıldı ’’Dostum’’ dediği kişiden şüpheleniyor Yatak odasındaki ayak izlerini görünce dünyası başına yıkıldı! ''Dostum'' dediği kişiden şüpheleniyor
Bisikletli hırsız canlı yayında muhabirin telefonunu çaldı Bisikletli hırsız canlı yayında muhabirin telefonunu çaldı
Jandarma aracındaki 2 kuzen, silahlı saldırıda yaralandı Jandarma aracındaki 2 kuzen, silahlı saldırıda yaralandı

10:41
İzmir’de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
11:51
İstanbul ve Ankara dahil 10 ilde seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi
İstanbul ve Ankara dahil 10 ilde seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 12:30:39. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da 10 Yılda 179 Organ Nakli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.