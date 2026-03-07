Antalya'da Ameliyat Sonrası Ölüm İncelemede - Son Dakika
Antalya'da Ameliyat Sonrası Ölüm İncelemede

07.03.2026 13:52
Kanada vatandaşı Jessika Chagnon Gailloux, Antalya'da gerdirme ameliyatının ardından yaşamını yitirdi.

1) GÖĞÜS VE KARIN GERDİRME AMELİYATINA GELDİĞİ ANTALYA'DA ÖLDÜ

ANTALYA'da özel bir hastanede karın ve göğüs gerdirme operasyonu geçiren Kanada vatandaşı Jessika Chagnon Gailloux (35), ardından yaşamını yitirdi. Gailloux'un ölüm nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Halide Edip Caddesi'ndeki özel hastanede meydana geldi. Kanada vatandaşı Jessika Chagnon Gailloux, karın ve göğüs gerdirme operasyonu için 2 Mart'ta ülkesinden Antalya'ya geldi. Gailloux, özel hastanede dün ameliyata alındı. Doktorlar tarafından gerçekleştirilen operasyonun planlandığı şekilde tamamlandığı ve ameliyat sırasında herhangi bir komplikasyon yaşanmadığı belirtildi. Servise alınan Gailloux'un bir süre sonra fenalaştığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi. Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yeri inceleme ve savcılık tarafından hastanede inceleme yapıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin kontrollerinde Gailloux'un, vücudunda ameliyata bağlı dikiş izleri dışında herhangi bir kesici, delici veya ateşli silah yarasına rastlanmadığı öğrenildi.

3 GÜN ÖNCE UYUŞTURUCU KULLANMIŞLAR

Gailloux'nun Antalya'ya birlikte geldiği arkadaşı Stephanie Jobin'in de ifadesine başvuruldu. Jobin'in, Jessika Chagnon Gailloux ile Kanada'dan birlikte Antalya'ya geldiklerini, Türkiye'ye gelmeden yaklaşık 3 gün önce birlikte uyuşturucu kullandıklarını söylediği öğrenildi. Arkadaşının bilinen bir rahatsızlığı olmadığını ifade eden Jobin, Antalya'ya operasyon amacıyla geldiklerini dile getirdi. Jessika Chagnon Gailloux'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme ve detaylı çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

