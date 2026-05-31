Antienflamatuvar Diyetin Önemi

31.05.2026 10:48
Diyetisyen Hande Selin Ok, antienflamatuvar diyetin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini açıkladı.

Diyetisyen Hande Selin Ok, birçok kronik hastalığın temelinde vücudun kendini korumak için geliştirdiği doğal bir savunma mekanizması olan inflamasyonun (iltihap) yer aldığını söyledi. Antienflamatuvar diyetin iltihaplanmayı azaltmaya yarayacağını belirten Ok, "Bu diyet; doğal, işlenmemiş ve besin değeri yüksek gıdaların tüketimine dayanır. İnflamasyona karşı işlenmiş etler, rafine şeker, beyaz un ürünleri, kızartmalar, trans yağlar ve paketli gıdalardan uzak durmak gerekir." dedi.

Acıbadem Kent Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Selin Ok, inflamasyonun kısa vadede koruyucu bir mekanizma olduğunu ancak uzun süre devam ettiğinde bağışıklık sisteminin dengesini bozarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi. Ot, iltihaplanmayı azaltmayı hedefleyen antienflamatuvar diyetin önemine dikkat çekti. Bu diyette amacın, hücresel düzeyde sağlığı destekleyerek vücuttaki CRP ve IL-6 gibi iltihap belirteçlerini düşürmek olduğunu kaydeden Ok şöyle konuştu:

"Akdeniz tipi beslenmeye benzer"

"Kronik inflamasyonun kalp-damar hastalıkları, diyabet, obezite, bazı kanser türleri ve otoimmün hastalıklarla yakından ilişkili olduğunu biliniyor. Doğru beslenme alışkanlıklarıyla bu risklerin azaltılabilir. Bu beslenme modeli katı kurallardan oluşmuyor. Genellikle Akdeniz diyetine benzer şekilde uygulanıyor ve bilimsel çalışmalar da bu yaklaşımı destekliyor. Antienflamatuvar diyetin; kronik iltihabın azaltılması, kalp sağlığının korunması, kolesterol ve tansiyonun dengelenmesi, eklem ağrılarında azalma ve diyabet riskinin düşürülmesi gibi birçok olumlu etkisi vardır. Ayrıca enerji seviyesini artırır, sindirim sistemini düzenler ve yaşam kalitesini yükseltir."

Sürdürülebilir hayat tarzı

Antienflamatuvar diyetin kısa süreli bir program değil, sürdürülebilir bir yaşam tarzı olduğunun altını çizen Ok, "Küçük ama doğru değişikliklerle uzun vadede büyük farklar oluşturmak mümkündür. Sağlıklı bir yaşam için tabağınızda ne olduğuna dikkat etmek en güçlü adımlardan biridir." diyerek bu diyette tercih edilmesi gereken besinler hakkında bilgi verdi. Ok, önerilerini şöyle sıraladı:

"Antiinflamatuar besinler arasında yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, domates, sarımsak ve soğan; yaban mersini, çilek ve kiraz gibi meyveler; omega-3 açısından zengin somon, uskumru ve sardalya gibi balıklar; zeytinyağı ve avokado gibi sağlıklı yağlar ile ceviz, badem gibi kuruyemişler yer alıyor. Ayrıca zerdeçal, zencefil ve tarçın gibi baharatların da iltihap azaltıcı etkileri bulunuyor. Tam tahıllar, baklagiller, yeşil çay, bitter çikolata ve fermente gıdalar da bu beslenme modelinde önemli yer tutuyor. Elbetteki diyette çeşitlilik ve denge esas."

Bu gıdalardan uzak durun

Öte yandan işlenmiş etler, rafine şeker, beyaz un ürünleri, kızartmalar, trans yağlar ve paketli gıdaların inflamasyonu artırabileceğine dikkat çeken Ok, şekerli içecekler ve fast food tüketiminin de sınırlandırılması gerektiğini söyledi. Bazı bireylerde süt ürünlerinin de iltihabı tetikleyebileceğini belirten Ok, beslenmenin kişiye özel planlanması gerektiğini sözlerine ekledi. - İZMİR

Kaynak: İHA

