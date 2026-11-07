Araştırma her gece akşam yemeğinden sonra atıştıranların oranını üçte bir saptadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE
BBC

Araştırma her gece akşam yemeğinden sonra atıştıranların oranını üçte bir saptadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Araştırma her gece akşam yemeğinden sonra atıştıranların oranını üçte bir saptadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Araştırmalar, her gece akşam yemeğinden sonra atıştıranların yaklaşık üçte bir olduğunu gösteriyor. 18-24 yaş grubunun beşte dördü bu isteğe direnemezken Dr. Kristine Beaulieu, yatmadan önceki iki saatte fazla yemenin kilo alma ve obezite riskini artırdığını belirtiyor.

Akşam yemeğinizi yediniz, karnınız doydu ama yarım saat sonra mutfak dolaplarını karıştırmaya başladınız. Tanıdık geliyor mu?Araştırmalar, insanların yaklaşık üçte birinin akşam yemeğinden sonra her gece atıştırmalık yediğini, 18-24 yaş arası bireylerin beşte dördünün bu isteğe karşı koyamadığını gösteriyor. Diyetisyen Dr. Kristine Beaulieu bunun sorun yaratacağını söylüyor. Yatmadan önceki iki saat içinde ne kadar çok yemek yenirse, kilo alma ve obezite olasılığının o kadar arttığını gösteren kanıtlara işaret ediyor. Peki, akşamları yaşanan yeme isteği neden bu kadar yaygın? ve bu isteği kontrol altında tutmak için ne yapabilirsiniz?İştah akşam saatlerinde en yüksek seviyeye ulaşıyorUyku sırasında daha uzun süre aç kalmamıza rağmen, araştırmalar iştahımızın günün erken saatlerinde ne kadar yediğimizden bağımsız olarak akşamları doğal olarak zirveye ulaştığını gösteriyor.Bath Üniversitesi'nde vücudun yiyecek ve enerjiyi nasıl işlediğini araştıran Profesör James Betts, bunun en büyük faktörlerinden birinin "açlık hormonu" grelinin günün ilerleyen saatlerinde genellikle artması olduğunu söylüyor. "Yemeklerle baskılansa da bu genellikle günün ilk öğününden sonra olur, öğle veya akşam yemeğinden sonra değil."Ancak ne yediğiniz de önemli. Protein, lif ve hacim bakımından zengin yemekler bizi daha uzun süre tok tutma eğiliminde.Betts, besleyici veya doyurucu bir akşam yemeği yememenin daha sonra "enerji düşüşüne" yol açabileceğini ve bunun da insanların atıştırmalık yemesine neden olabileceğini söylüyor.Kimileri için gece aç uyanma korkusu da motive edici bir faktör olurken, alışkanlık da rol oynuyor.Birmingham Üniversitesi'nden iştah uzmanı Profesör Suzanne Higgs, "Atıştırmalıklar sık sık aynı ortamda tüketiliyorsa, çevredeki ipuçları yeme isteğini tetiklemeye başlayabilir" diyor."Örneğin, televizyon izlerken genellikle atıştırmalık yiyen biri, televizyonu açmakla bile yemek yeme isteği duyabilir."

Tatlılar neden bu kadar cezbedici?Günün ilerleyen saatlerinde artan sadece açlık hissi değil. Araştırmalar, enerjiye duyulan gerçek bir ihtiyaçtan ziyade beynin ödül sistemi tarafından yönlendirilen, kalori açısından zengin yiyeceklere iştahımızın da arttığını gösteriyor.Leeds Üniversitesi ve Kanada'daki Moncton Üniversitesi'nde çalışan Beaulieu, "Günün ilerleyen saatlerinde, düşük yağlı yiyeceklere kıyasla yüksek yağlı yiyeceklere olan beğenimiz ve isteğimiz daha fazla oluyor" diyor. "Bu haz alma dürtüsü, tokluk sinyallerini bastırabilir ve tok olsak bile atıştırmalık veya tatlı yemek istememize neden olabilir."Akşam yemeğinden sonra bile, şeker, yağ veya tuz bakımından zengin yiyecekler beyindeki ödül yollarını harekete geçirmeye devam edebilir. Bu da birçok insanın neden daha fazlasını arzuladığını açıklamaya yardımcı oluyor.Dolayısıyla, akşam saat 9'da kendinizi bisküvi kutusunun önünde bulduğunuzda, bunun nedeni irade eksikliği olmayabilir. Biyolojiniz size karşı çalışıyor olabilir.Ara öğünler uyumayı zorlaştırır mı?Kanıtlar çelişkili. Ancak geç saatlerde büyük bir öğün yemek, sindirimi ve vücudun uykuya normal hazırlığını kesinlikle etkiliyor.Peki ya atıştırmalıklar? Bu konuda araştırmalar daha az net. Beyaz ekmek ve beyaz pirinçten bisküvi ve keklere kadar rafine karbonhidrat ve ilave şeker oranı yüksek gıdaların uyku kalitesinin düşmesiyle bağlantılı olabileceğine dair bazı kanıtlar bulunuyor. Araştırmacılar bunun nedeninin, bu tür yiyeceklerin kan şekeri seviyelerinde daha büyük dalgalanmalara yol açması ve uyku ile iştahı düzenleyen bazı hormonal sinyalleri değiştirebilmesi olabileceğini düşünüyor.Ancak, sebep-sonuç ilişkisini ortaya çıkarmak zor. Uyku sorunu yaşayan kişilerin şekerli yiyecekleri daha sık tüketme olasılığı daha yüksek olabilir.Surrey Üniversitesi'nden uyku ve vücut saati uzmanı Profesör Jonathan Johnston, "Uyku yoksunluğunun sadece iştahı artırmakla kalmayıp, aynı zamanda enerji yoğun gıdalara olan isteği de artırdığı biliniyor" diyor. Betts'e göre, bu durum, akşam geç saatlerde atıştırmalık tüketmenin uykuyu bozup bozmadığı konusunda kesin sonuçlara varmayı çok zorlaştırıyor."Kanıtlar hiç de net değil ve belki de bazı insanların yatmadan önce farklı yiyeceklere diğerlerinden farklı tepkiler verişini yansıtıyor olabilir."Nasıl daha sağlıklı atıştırmalıklar tüketilebilir?Öncelikle, atıştırma alışkanlığına neyin sebep olduğunu belirleyin. Higgs, "Örneğin televizyon izlerken dikkati dağılmış halde yemek, insanların ne kadar yediklerine daha az dikkat etmeleri nedeniyle daha fazla tüketmelerine yol açabilir" diyor.Ancak Beaulieu'ya göre akşam atıştırmalıklarını tamamen yasaklamaya gerek yok. "Ara sıra, ölçülü olmak kaydıyla, canınızın çektiği yiyecekleri yemekte sakınca yok."Ona göre, işin püf noktası sağlıklı seçimi varsayılan tercih haline getirmek."Canınızın çektiği yiyecekler düzenli olarak mutfak dolabınızda bulunmuyorsa ve sağlıklı bir seçenek varsa, daha sağlıklıyı seçme olasılığınız daha yüksek."Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC
SağlıkYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı Yerine Prof. İbrahim Baz atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı! Yerine Prof. İbrahim Baz atandı
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi Cep harçlığı yüzde 50 artacak Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak
Volkan Demirel “Biliyorum“ diyerek Emre Belözoğlu’nun ilk hamlesini açıkladı Volkan Demirel "Biliyorum" diyerek Emre Belözoğlu'nun ilk hamlesini açıkladı
Ugandalı generalden Türkiye kararı 5 ayda her şey değişti Ugandalı generalden Türkiye kararı! 5 ayda her şey değişti
Galatasaray’da yer yerinden oynadı Hedefte Dursun Özbek var Galatasaray'da yer yerinden oynadı! Hedefte Dursun Özbek var
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Valilik duyurdu 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçiyor Valilik duyurdu! 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçiyor
12:29
Özgür Özel’den çok konuşulacak çıkış: Fatma Betül Sayan Kaya’yı cezaevinde ziyaret etmek istiyoruz
Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış: Fatma Betül Sayan Kaya'yı cezaevinde ziyaret etmek istiyoruz
12:21
Osimhen yok, gözler onda İşte Okan Buruk’un golcü tercihi
Osimhen yok, gözler onda! İşte Okan Buruk'un golcü tercihi
12:06
“Cinsel saldırıya uğradım“ diyen Mustafa Sarıgül’ün koruması isyan etti
"Cinsel saldırıya uğradım" diyen Mustafa Sarıgül'ün koruması isyan etti
11:45
Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı Fenerbahçe’de ayrılık kapıda
Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı! Fenerbahçe'de ayrılık kapıda
11:41
8 kişiyi öldüren caninin rotası çıkarıldı 15 kilometrede 6 kişiyi öldürdü
8 kişiyi öldüren caninin rotası çıkarıldı! 15 kilometrede 6 kişiyi öldürdü
11:33
Teklif Meclis’e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak
Teklif Meclis'e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak
11:13
Hırsı başını yedi Fatma Betül Sayan Kaya’nın Süleyman Soylu’ya yaptığına bakın
Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
10:49
Fon soruşturmasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 kişi daha tutuklandı
Fon soruşturmasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 kişi daha tutuklandı
10:44
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı Kazancı inanılmaz
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz
10:24
Bu doğru olabilir mi Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi
Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 12:32:15. #.0.3#
SON DAKİKA: Araştırma her gece akşam yemeğinden sonra atıştıranların oranını üçte bir saptadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android