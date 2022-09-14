'Aşı yaptıranlar, hastalık sonrası semptomları daha hafif geçiriyor'

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve post Covid polikliniği sorumlu hekimi Doç. Dr. Yavuz Havlucu, Covid-19'un uzun süreli etkilerinin başında kronik yorgunluğun geldiğini, başvuran 10 bin hastada özellikle kas, sırt ve göğüs ağrısı şikayetleri olduğunu söyledi. Uzun süreli etkilerden kurtulmanın yollarını anlatan Doç. Dr. Havlucu, aşı yaptıranların hastalık sonrası semptomları daha hafif geçirdiğini söyledi.

MCBÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve post Covid polikliniği sorumlu hekimi Doç. Dr. Yavuz Havlucu, hastane bünyesinde 1,5 yıl önce hizmet vermeye başlayan poliklinikle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki Covid-19 vaka sayısının 17 milyona yaklaştığını söyleyen Doç. Dr. Havlucu, post Covid polikliniğine başvuru yapan 10 bin hastada, uzun süreli etkilerin başında kronik yorgunluğun geldiğini söyledi. Havlucu, "Bize en sık yapılan başvuru nedenlerinin başında kronik yorgunluk gelmekte. Bunun yanında kas ağrıları, özellikle sırt ve göğüs ağrısı bize en sık başvuru nedenlerinden. Bu hastaların yaşam kalitelerini çok ciddi etkilemektedir. Onun yanında nefes darlığı, kronik öksürük gibi şikayetlerde görülmekte. Bunun çok daha uç noktaları da uzun süren semptomları olmaktadır" dedi.