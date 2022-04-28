Aşılar her yıl milyonlarca insanın hayatını kurtarıyor - Son Dakika

Edirne Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, aşı uygulamalarının bulaşıcı hastalıklarla mücadelede önemli yere sahip olduğunu bildirdi.

Yıldırım, 24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, aşıların her yıl milyonlarca insanın hayatını kurtaran en önemli sağlık müdahalelerinin başında yer aldığını belirtti.

Türkiye'de 1981'de "Genişletilmiş Bağışıklama Programı" başlatıldığını ve bu kapsamda çocukluk çağı aşılama takviminde 13 hastalığa karşı aşı uygulaması yapıldığını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Aşılama takvimini tamamlayan bir çocuk, difteri, boğmaca, tetanoz, çocuk felci, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği ve aşı ile önlenebilen hastalıklarla oluşan karaciğer iltihabı, karaciğer yetmezliği, siroz ve karaciğer kanserinden, yaygın verem hastalığından, menenjitten, zatürreden, orta kulak iltihabından ve tüm bu hastalıklar sonucu oluşabilecek engelli olmaktan, ölümlerden korunmaktadır. Ülkemizdeki tüm çocuklarımıza ve risk grubunda olan erişkinlere aşılar ücretsiz yapılmaktadır."

Yıldırım, Kovid-19 salgını sürecinde aşının gücünün bir kez daha ortaya çıktığına dikkati çekti.

İl Sağlık Müdürlüğü olarak vatandaşları aşı konusunda bilgilendirdiklerini ve farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten Yıldırım, "Aşılama ebeveynlerin sorumluluğu, çocukların ise hakkıdır. Çocuklarını aşılatarak hastalıklardan koruyan ve kendileri de aşılanarak başta Kovid-19 olmak üzere çeşitli hastalıklardan korunan tüm ailelerimize ve aşılama çalışmalarında görev yapan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.