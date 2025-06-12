Aşk ve Sağlık: Diyalizde Tanıştılar - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Aşk ve Sağlık: Diyalizde Tanıştılar

Aşk ve Sağlık: Diyalizde Tanıştılar
12.06.2025 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyaliz tedavisinde tanışan çift, böbrek nakilleriyle sağlıklarına kavuşarak mutlu bir hayat sürdürüyor.

Gaziantep'te diyaliz tedavisi gördükleri sırada tanışarak 11 yıl önce dünyaevine giren Kahramanmaraşlı Mehmet Yaşar ve Ayşe Sayar çifti, farklı tarihlerde yapılan nakiller sayesinde sağlığına kavuştu.

Böbrek yetmezliği nedeniyle 2010 yılında başvurdukları Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki diyaliz ünitesinde tedavi görürken tanışan çift, 2014 yılında dünyaevine girdi.

Ayşe Sayar, 2010 yılında İstanbul'daki özel hastanede böbrek nakli oldu, Mehmet Yaşar Sayar da kısa süre önce Gaziantep Üniversitesi Kahraman Eruslu Böbrek Nakli Hastanesi'nde gerçekleştirilen nakille sağlığına kavuştu.

"Tedaviye değil sevgilimle buluşmaya gidiyormuş gibi hissediyordum"

Naklin ardından sağlıklı şekilde taburcu edilen 44 yaşındaki Mehmet Yaşar Sayar, AA muhabirine, eşiyle hemşirelerin sayesinde tanıştığını söyledi.

Tanıştıktan kısa süre sonra ilişkilerinin çok güzel bir noktaya evrildiğini dile getiren Sayar, şöyle konuştu:

"Hemşirelerin tavsiyesiyle tanıştık. İlk görüşmemizde Ayşe benimle konuşmadı, utandığı için uzaklaştı. İki gün sonra kendisi gelip konuşmak istediğini söyledi. Diyalize gitmekten keyif almazken onun varlığıyla daha coşkulu gitmeye başladım. Yemek yiyemediği için ona sandviç hazırlayıp götürüyordum, hoşuna gidiyordu. Bir süre sonra artık hastaneye tedaviye değil sevgilimle buluşmaya gidiyormuş gibi hissediyordum. Diyaliz çıkışında rahatsızlıklarımızı bile unutuyorduk."

Tanıştıktan kısa süre sonra Ayşe'ye evlilik teklifinde bulunduğunu belirten Mehmet Yaşar Sayar, "Tanıştıktan yaklaşık bir ay sonra evlilik teklifinde bulundum. Evlilik teklifimi diyaliz yatağında, kablolar arasında ettim ama o anda içimden geldi ve söyledim. Ayşe ile birlikte olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.

"Diyaliz iğneleri artık canımı yakmıyordu"

Ayşe Sayar (40) da Mehmet Yaşar ile tanışana kadar evlilik gibi bir düşüncesinin olmadığını ancak tanışmadan sonra hayatının bambaşka bir hale dönüştüğünü ifade etti.

Tedavi süreci ve sonrasında yaşananlarla ilgili bilgi veren Ayşe Sayar, şöyle devam etti:

"Periton diyalizi sürecinde zor zamanlar geçirdim ve ardından hemodiyalize geçmek zorunda kaldım. Aynı merkezde eşimle tanıştık. İlk başta hem fiziksel hem de psikolojik olarak iyi hissetmediğim için tanışmayı kabul etmedim ancak arkadaşlığımız başladıktan sonra diyalize gitme amacım sadece eşimle görüşmek oldu. O zamana kadar her seans sonrası kendimi kötü hissediyordum ama Mehmet ile tanıştıktan sonra seanslar daha kolay geçmeye başladı. Diyaliz iğneleri artık canımı yakmıyordu çünkü ona kavuşacaktım. Beni çok iyi anlıyordu çünkü aynı süreçlerden geçmiştik. Aynı ameliyat izlerimiz var. Ne o ne ben, hastalıkla ilgili birbirimizi zorlamayız çünkü yaşadıklarımız ortak. Ben hep, 'Beni anlayan biri olsun' diye dua ederdim. Mehmet de bazen 'Senin duaların sayesinde diyalize girmiş olabilirim' diye şakalaşır."

Birbirlerini çok iyi anladıklarını ve tedavi sürecinde birbirlerine çok iyi geldiklerini anlatan Ayşe Sayar, arkadaşlıklarının ilk başladığı dönemde Mehmet'in "Önce sen nakil ol, sonra ben diyalize gireyim, ardından evlenelim. En son da ben nakil olacağım." diye hayaller kurduğunu söyledi.

Ayşe Sayar, "Böyle bir sıralamamız var. Öyle de oldu. Hayatımız adeta bu sıraya göre ilerledi. Her şey bu sırayla gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mehmet Yaşar, gaziantep, Diyaliz, Diyaliz, Böbrek, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Aşk ve Sağlık: Diyalizde Tanıştılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
44 yaşındaki futbolcuya sessiz sedasız imzayı attırdılar 44 yaşındaki futbolcuya sessiz sedasız imzayı attırdılar
Burcu Özberk, Bali’deki kira fiyatlarının Türkler yüzünden yükseldiğini açıkladı Burcu Özberk, Bali'deki kira fiyatlarının Türkler yüzünden yükseldiğini açıkladı
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi Sonuçlar herkes için sürpriz oldu 5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
Dünya futbolu şokta 3 milyon euroluk borcunu ödeyemeyen 114 yıllık kulüp iflas etti Dünya futbolu şokta! 3 milyon euroluk borcunu ödeyemeyen 114 yıllık kulüp iflas etti
Başörtülü kadın alınmadı denmişti Olayın altından 18 milyon takipçili İbrahim Yılmaz çıktı Başörtülü kadın alınmadı denmişti! Olayın altından 18 milyon takipçili İbrahim Yılmaz çıktı
Bahar Aksu cinayetinde ilk duruşma 2 sene dışarı çıkmadan köy evinde saklanmış Bahar Aksu cinayetinde ilk duruşma! 2 sene dışarı çıkmadan köy evinde saklanmış
DEM Parti duyurdu İşte Abdullah Öcalan’ın görüşmek istediği 5 kişi DEM Parti duyurdu! İşte Abdullah Öcalan'ın görüşmek istediği 5 kişi
Ümit Özdağ’ın tutukluluğunun devamına karar verildi Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
Beşiktaş, Osayi’den sonra Fenerbahçe’nin bir yıldızını daha istiyor Beşiktaş, Osayi'den sonra Fenerbahçe'nin bir yıldızını daha istiyor
Okan Buruk’un yüzüne bakmadığı futbolcu için sıraya girdiler Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu için sıraya girdiler
İhanetin bedeli ağır oldu Aldatan kocasını ve metresini arabayla ezdi İhanetin bedeli ağır oldu! Aldatan kocasını ve metresini arabayla ezdi

12:26
Gözaltına alınan 10 fenomenin kimlikleri belli oldu İçlerinde tanıdık isimler var
Gözaltına alınan 10 fenomenin kimlikleri belli oldu! İçlerinde tanıdık isimler var
12:13
İçinde 244 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada
İçinde 244 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada
11:02
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var
10:21
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü
17:56
Sane’nin İstanbul’a geliş tarihi ve maliyeti belli oldu
Sane'nin İstanbul'a geliş tarihi ve maliyeti belli oldu
17:49
Sinan Akçıl’dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt
Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt
17:47
Serdal Adalı, Osayi Samuel’in transferinde son durumu açıkladı
Serdal Adalı, Osayi Samuel'in transferinde son durumu açıkladı
17:36
Nereden nereye Beşiktaş’ın eski yıldızı Vagner Love, 3. Lig’e transfer oldu
Nereden nereye! Beşiktaş'ın eski yıldızı Vagner Love, 3. Lig'e transfer oldu
17:17
Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde video çekip kendini vurdu
Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde video çekip kendini vurdu
17:14
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olma yolunda
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olma yolunda
17:13
Elektrik kıvılcımları yangın çıkardı, 40 dönüm buğday küle döndü
Elektrik kıvılcımları yangın çıkardı, 40 dönüm buğday küle döndü
17:11
Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi
Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 13:23:14. #7.13#
SON DAKİKA: Aşk ve Sağlık: Diyalizde Tanıştılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.