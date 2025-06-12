Aşk ve Sağlık: Diyalizde Tanıştılar

Gaziantep'te diyaliz tedavisi gördükleri sırada tanışarak 11 yıl önce dünyaevine giren Kahramanmaraşlı Mehmet Yaşar ve Ayşe Sayar çifti, farklı tarihlerde yapılan nakiller sayesinde sağlığına kavuştu.

Böbrek yetmezliği nedeniyle 2010 yılında başvurdukları Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki diyaliz ünitesinde tedavi görürken tanışan çift, 2014 yılında dünyaevine girdi.

Ayşe Sayar, 2010 yılında İstanbul'daki özel hastanede böbrek nakli oldu, Mehmet Yaşar Sayar da kısa süre önce Gaziantep Üniversitesi Kahraman Eruslu Böbrek Nakli Hastanesi'nde gerçekleştirilen nakille sağlığına kavuştu.

"Tedaviye değil sevgilimle buluşmaya gidiyormuş gibi hissediyordum"

Naklin ardından sağlıklı şekilde taburcu edilen 44 yaşındaki Mehmet Yaşar Sayar, AA muhabirine, eşiyle hemşirelerin sayesinde tanıştığını söyledi.

Tanıştıktan kısa süre sonra ilişkilerinin çok güzel bir noktaya evrildiğini dile getiren Sayar, şöyle konuştu:

"Hemşirelerin tavsiyesiyle tanıştık. İlk görüşmemizde Ayşe benimle konuşmadı, utandığı için uzaklaştı. İki gün sonra kendisi gelip konuşmak istediğini söyledi. Diyalize gitmekten keyif almazken onun varlığıyla daha coşkulu gitmeye başladım. Yemek yiyemediği için ona sandviç hazırlayıp götürüyordum, hoşuna gidiyordu. Bir süre sonra artık hastaneye tedaviye değil sevgilimle buluşmaya gidiyormuş gibi hissediyordum. Diyaliz çıkışında rahatsızlıklarımızı bile unutuyorduk."

Tanıştıktan kısa süre sonra Ayşe'ye evlilik teklifinde bulunduğunu belirten Mehmet Yaşar Sayar, "Tanıştıktan yaklaşık bir ay sonra evlilik teklifinde bulundum. Evlilik teklifimi diyaliz yatağında, kablolar arasında ettim ama o anda içimden geldi ve söyledim. Ayşe ile birlikte olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.

"Diyaliz iğneleri artık canımı yakmıyordu"

Ayşe Sayar (40) da Mehmet Yaşar ile tanışana kadar evlilik gibi bir düşüncesinin olmadığını ancak tanışmadan sonra hayatının bambaşka bir hale dönüştüğünü ifade etti.

Tedavi süreci ve sonrasında yaşananlarla ilgili bilgi veren Ayşe Sayar, şöyle devam etti:

"Periton diyalizi sürecinde zor zamanlar geçirdim ve ardından hemodiyalize geçmek zorunda kaldım. Aynı merkezde eşimle tanıştık. İlk başta hem fiziksel hem de psikolojik olarak iyi hissetmediğim için tanışmayı kabul etmedim ancak arkadaşlığımız başladıktan sonra diyalize gitme amacım sadece eşimle görüşmek oldu. O zamana kadar her seans sonrası kendimi kötü hissediyordum ama Mehmet ile tanıştıktan sonra seanslar daha kolay geçmeye başladı. Diyaliz iğneleri artık canımı yakmıyordu çünkü ona kavuşacaktım. Beni çok iyi anlıyordu çünkü aynı süreçlerden geçmiştik. Aynı ameliyat izlerimiz var. Ne o ne ben, hastalıkla ilgili birbirimizi zorlamayız çünkü yaşadıklarımız ortak. Ben hep, 'Beni anlayan biri olsun' diye dua ederdim. Mehmet de bazen 'Senin duaların sayesinde diyalize girmiş olabilirim' diye şakalaşır."

Birbirlerini çok iyi anladıklarını ve tedavi sürecinde birbirlerine çok iyi geldiklerini anlatan Ayşe Sayar, arkadaşlıklarının ilk başladığı dönemde Mehmet'in "Önce sen nakil ol, sonra ben diyalize gireyim, ardından evlenelim. En son da ben nakil olacağım." diye hayaller kurduğunu söyledi.

Ayşe Sayar, "Böyle bir sıralamamız var. Öyle de oldu. Hayatımız adeta bu sıraya göre ilerledi. Her şey bu sırayla gerçekleşti." ifadelerini kullandı.