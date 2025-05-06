Astım: Yaygın ama Kontrol Altına Alınabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Astım: Yaygın ama Kontrol Altına Alınabilir

Astım: Yaygın ama Kontrol Altına Alınabilir

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 340 milyon astım hastası var. Türkiye'de her 12 yetişkinden biri etkileniyor.

06.05.2025 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜNYA Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada yaklaşık 340 milyon kişinin astım hastası olduğunu belirten, Doç. Dr. Zafer Aktaş, " Türkiye'de ise, Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, her 12 yetişkinden biri ve her 8 çocuktan biri astım hastası. Astım tamamen tedavi edilemese de uygun takip ve tedaviyle kontrol altına alınabilir" dedi.

Güven Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Zafer Aktaş, 6 Mayıs Dünya Astım Günü kapsamında yaptığı açıklamada, astımın dünyada ve Türkiye'de milyonlarca insanı etkileyen kronik bir solunum yolu hastalığı olduğunu belirtti. Astımın tamamen tedavi edilemese de uygun takip ve tedaviyle kontrol altına alınabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Aktaş, hastalıkla ilgili farkındalığın artırılması gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Zafer Aktaş, astımın hava yollarında kronik inflamasyona bağlı olarak gelişen daralma, ödem ve aşırı duyarlılık hali olduğunu belirterek, "Astım, ataklar halinde seyreden; nefes darlığı, hışıltılı solunum, öksürük ve göğüste sıkışma hissi gibi belirtilerle kendini gösteren bir hastalıktır. Hastalığın şiddeti kişiden kişiye değişebilmektedir. Bazı hastalarda belirtiler yalnızca alerjen temasında veya egzersizle ortaya çıkar, bazılarındaysa yıl boyunca devam edebilir" diye konuştu.

'EN ÖNEMLİ TETİKLEYİCİ POLEN, EV TOZU, SİGARA DUMANI'

Astımın en sık alerjenler tarafından tetiklendiğini belirten Doç. Dr. Aktaş, "Ev tozu akarları, polenler, küf mantarları, hayvan tüyleri gibi alerjenler astım ataklarını başlatabilir. Ayrıca sigara dumanı, hava kirliliği, soğuk hava, enfeksiyonlar ve stres de astımı kötüleştirebilen çevresel faktörler arasında yer alır. Bu tetikleyicilerden mümkün olduğunca uzak durmak, tedavinin etkinliğini artırır" dedi.

'DOĞRU TEŞHİS, TAKİP VE TEDAVİ'

Astımın doğru tanı ve bireye özel tedavi planlamasıyla kontrol altında tutulabileceğini belirten Aktaş, "Her hastanın hastalık seyri ve tetikleyici faktörleri farklıdır. Bu nedenle kişiye özel bir izlem planı yapılmalıdır. Astım tedavisinde genellikle solunum yoluyla uygulanan ilaçlar kullanılır. Ancak bu ilaçların düzenli, doğru teknikle ve hekimin önerdiği şekilde kullanılması çok önemlidir. Takip randevuları ihmal edilmemeli, belirtiler hafiflese bile ilaç tedavisi kesilmemelidir" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE 12 YETİŞKİNDEN BİRİ ASTIM HASTASI'

Doç. Dr. Zafer Aktaş, astımın sadece bireysel bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda küresel bir halk sağlığı problemi olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada yaklaşık 340 milyon kişi astım hastası. Türkiye'de ise Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, her 12 yetişkinden biri ve her 8 çocuktan biri astım hastası. Üstelik bu kişilerin önemli bir kısmı ya tanı almamış durumda ya da tedaviye düzenli şekilde devam etmiyor."

'ÇOCUKLARDA DA YAYGIN'

Astımın çocuklarda da oldukça yaygın görüldüğünü vurgulayan Doç. Dr. Aktaş, özellikle sık bronşit geçiren, gece öksürüğü olan veya koşunca öksürük nöbetleri yaşayan çocuklarda astımdan şüphelenilmesi gerektiğini belirterek, "Çocukluk çağı astımı zamanında fark edilirse, çocuğun hem fiziksel hem psikolojik gelişimi olumlu yönde etkilenir. Dünya Astım Günü vesilesiyle bir kez daha hatırlatmak isterim: Astım, erken tanı ve düzenli takip ile kontrol altına alınabilir bir hastalıktır. Nefes darlığı, öksürük ve göğüste baskı hissi yaşayan herkes mutlaka bir uzmana başvurmalı; tedavisini ihmal etmemeli, takiplerini aksatmamalıdır" dedi.

Kaynak: DHA

Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye, Sağlık, Yaşam, Dünya, Astım, Astım, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Astım: Yaygın ama Kontrol Altına Alınabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seviyeyi arşa çıkardı Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi Seviyeyi arşa çıkardı! Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi
Amatör Lig’de ilginç anlar Sakatlanan futbolcu sedye yerine elle taşındı Amatör Lig'de ilginç anlar! Sakatlanan futbolcu sedye yerine elle taşındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
Sinan Akçıl, Kızılay için bestelediği şarkıyı ilk kez seslendirdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan eşlik etti Sinan Akçıl, Kızılay için bestelediği şarkıyı ilk kez seslendirdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan eşlik etti
’Uçan Adam’ olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti 'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti
Çetelerle işbirliği yaptığı iddia edilen polis, kendisini takip eden polisi dövdürtüp kaçırdı Çetelerle işbirliği yaptığı iddia edilen polis, kendisini takip eden polisi dövdürtüp kaçırdı
Tartıştığı oğlunu kapısına gelen polise şikayet etmedi, 1 dakika sonra canından oldu Tartıştığı oğlunu kapısına gelen polise şikayet etmedi, 1 dakika sonra canından oldu
Edin Dzeko’dan sürpriz açıklama Herkesin kafasını karıştırdı Edin Dzeko'dan sürpriz açıklama! Herkesin kafasını karıştırdı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayıyoruz AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayıyoruz
Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi
BM’den Hindistan ve Pakistan’a çağrı: Gerilim kritik noktaya geldi BM'den Hindistan ve Pakistan'a çağrı: Gerilim kritik noktaya geldi

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 15:03:59. #7.13#
SON DAKİKA: Astım: Yaygın ama Kontrol Altına Alınabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.