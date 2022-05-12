Ayağı burkulan öğrenciye ilk müdahaleyi Rektör Özkan yaptı - Son Dakika
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Ayağı burkulan öğrenciye ilk müdahaleyi Rektör Özkan yaptı

12.05.2022 13:12

Ayağı burkulan öğrenciye ilk müdahaleyi Rektör Özkan yaptı Güvenlik görevlileri öğrenci için şemsiye tuttu, rektör ambulans gelene kaar öğrencinin başından ayrılmadıANTALYA Akdeniz Üniversitesi kampüsünde ayağı burkulan öğrenciye ilk müdahaleyi Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan yaptı.

Ayağı burkulan öğrenciye ilk müdahaleyi Rektör Özkan yaptı

Güvenlik görevlileri öğrenci için şemsiye tuttu, rektör ambulans gelene kaar öğrencinin başından ayrılmadı

ANTALYA Akdeniz Üniversitesi kampüsünde ayağı burkulan öğrenciye ilk müdahaleyi Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan yaptı.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü öğrencisi Baran Arslan kampüs içerisinde yürürken ayağı burkularak düştü. Bileğinde kırık şüphesi olan öğrenciye ilk müdahaleyi ise Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan yaptı. Aracıyla kampüse giriş yaparken öğrenciyi gören Rektör Özkan, öğrencinin şişen bileğine buzlu torba ile ilk müdahaleyi yaptı. Ambulans gelene kadar da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Özge Turhan ile birlikte öğrencinin başında bekleyen Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, gelen sağlık görevlilerine hastanın durumuyla ilgili bilgi verdi ve ayağın hareket ettirilmemesi konusunda uyardı. Baran Arslan, ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayağı burkulan öğrenciye ilk müdahaleyi Rektör Özkan yaptı
Ayağı burkulan öğrenciye ilk müdahaleyi Rektör Özkan yaptı
Ayağı burkulan öğrenciye ilk müdahaleyi Rektör Özkan yaptı
Ayağı burkulan öğrenciye ilk müdahaleyi Rektör Özkan yaptı

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Akdeniz Üniversitesi, Özlenen Özkan, Ambulans, Rektör, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Ayağı burkulan öğrenciye ilk müdahaleyi Rektör Özkan yaptı - Son Dakika


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