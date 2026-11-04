Aydın\'da 10 sağlık kuruluşu, 57 yaralılı deprem senaryosuyla HAP tatbikatına katıldı

Aydın'da 10 sağlık kuruluşunda Hastane Afet ve Acil Durum Planı Tatbikatı gerçekleştirildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planı kapsamında gerçekleştirilen il tatbikatıyla eş zamanlı olarak, Aydın genelinde 10 sağlık kuruluşunda Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) tatbikatları düzenlendi.

Tatbikatlar; Nazilli, Kuyucak, Sultanhisar, Bozdoğan, Buharkent, Yenipazar ve Karacasu Devlet Hastaneleri, Nazilli Özel Referans Hastanesi, Aydın Şehir Hastanesi ile Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde gerçekleştirildi.

Hastanelerde, deprem kaynaklı 57 yaralının bulunduğu senaryo üzerinden hasta kabul, triyaj, acil servis organizasyonu ve afet yönetimi süreçleri uygulamalı olarak değerlendirildi.

Tatbikat kapsamında sağlık kuruluşlarının afet ve acil durumlara hazırlık düzeyleri, personel koordinasyonu, hasta yönlendirme ve müdahale süreçleri test edildi.

Gerçekleştirilen tatbikatlarla; hastanelerin afetlere hazırlık düzeyinin ölçülmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve iller arası sağlık desteğinin etkinliğinin test edilmesi hedeflendi.