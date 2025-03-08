Aydın'da Kalbe Ulaşan Cisim Ameliyatsız Çıkarıldı - Son Dakika
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Sağlık

Aydın'da Kalbe Ulaşan Cisim Ameliyatsız Çıkarıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde, kalbe ulaşan yabancı cisim ameliyatsız çıkarıldı.

08.03.2025 17:27
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Aydın'da bir hastanın kalbine ulaşan cisim ameliyatsız şekilde çıkarıldı

AYDIN - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde, bir hastanın kalbine ulaşan yabancı cisim ameliyatsız şekilde çıkarıldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof.Dr.Mücahit Avcil öncülüğünde Kardiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim Üyeleri Doç. Dr. Cemil Zencir ve Dr. Öğr. Üyesi Sevil Gülaştı, Türkiye'de ilk kez uygulanan bir yöntemle, kalbe kadar ulaşan yabancı cismi ameliyatsız olarak çıkardı.

"Yabancı madde kalbe kadar ulaşmış"

Hastanın durumu hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Sevil Gülaştı, daha önce kifoplasti-vertebroplasti işlemi geçiren hastanın kullanılan dolgu maddesinin (sement) damarlara sızarak pulmoner emboliye neden olduğunu ve bunun hayati risk taşıyan ciddi bir durum oluşturduğunu belirtti. Gülaştı, "Hastamız tekrarlayan nefes darlığı şikayetiyle sık sık acil servise başvuruyordu. Yapılan tetkiklerde vertebroplastide kullanılan polimetilmetakrilat maddesinin toplardamarlara sızarak kalbe kadar ulaştığını tespit ettik. Bu durumun tekrarlayan pulmoner embolilere neden olması üzerine hastayı multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirdik" dedi.

"Kapalı bir teknikle tek parça halinde çıkardık"

İlk aşamada cerrahi yöntem düşünülse de, hastanın yüksek risk taşıması nedeniyle özel olarak modifiye edilen bir kateter ile sağ boyun toplardamarından girilerek yabancı cismin kapalı yöntemle çıkarılmasına karar verildiğini ifade eden Doç.Dr. Cemil Zencir: "Hastamızın durumu birçok branşla değerlendirildi. Bu tür girişimlerde hastanın güvenliği önceliklidir. Sementin mukavemet gücünü değerlendirdikten sonra uygun yöntemi belirledik ve kapalı bir teknikle tek parça halinde çıkardık. Bu önemli girişim, bilindiği kadarıyla Türkiye'de ilk kez Üniversitemiz Hastanesinde başarıyla gerçekleştirildi. Hasta, Üniversitemiz Hastanesindeki hızlı ve etkili müdahale ile sağlığına kavuşurken, bu yenilikçi yöntem tıbbi gelişmelere önemli bir katkı sundu" dedi.

"Kısa sürede sağlığıma kavuştum"

Operasyon sonrası hızla iyileşerek iki gün içinde taburcu olan hasta Kadriye Singe, kendisini sağlığına kavuşturan doktorlarına teşekkür ederek: "Hastaneye başvurdum ve doktorlarımız hemen müdahale ederek beni sağlığıma kavuşturdular. Burada doktorlarım benimle çok yakından ilgilendi. Uyguladıkları yöntem sayesinde kısa sürede sağlığıma kavuştum. Hepsine minnettarım, Allah onlardan razı olsun" dedi.

"Pek çok özel işlem kalp damar cerrahisi bölümümüzde yapılabiliyor"

ADÜ Hastanesi Başhekimi Prof.Dr.Mücahit Avcil, son iki yılda gerçekleştirilen yatırımlarla hastanedeki cihazları yenilediklerini ve kapasiteyi de yüzde 40 oranında artırdıklarını ifade ederek: "Kardiyoloji merkezimizin çok büyütüldüğünü, çok yeni imkanlara kavuşturulduğunu ve çok iyi hekimlerimizin olduğunu söylemiştim. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de ilk olan bir cerrahi işlem gerçekleştirdik. Burada özellikle anjiyografik işlemleri ve anjiyografik işlemlere bağlı komplikasyonları çok iyi tedavi edebilecek bir merkezimiz var. Bu hastanın içinde kalmış yabancı küçük bir plastik parça hekimlerimiz tarafından kapalı bir şekilde özel bir yöntemle çıkartıldı. Bu da Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilmiş yöntem olarak hastanemiz tarihine geçti. Ben de hastane yöneticisi olarak tabii ki buradan gurur duyuyorum. Sadece bu tip işlemler değil pek çok özel işlem kalp damar cerrahisi bölümümüzde yapılabiliyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Aydın'da Kalbe Ulaşan Cisim Ameliyatsız Çıkarıldı - Son Dakika

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