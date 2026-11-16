Aydın Sosyal Bilimler Lisesi 'diyabeti tanı, geleceğini koru' çağrısı yaptı - Son Dakika
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Aydın Sosyal Bilimler Lisesi 'diyabeti tanı, geleceğini koru' çağrısı yaptı

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Aydın Sosyal Bilimler Lisesi \'diyabeti tanı, geleceğini koru\' çağrısı yaptı
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Aydın Sosyal Bilimler Lisesi, Dünya Diyabet Günü kapsamında öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışması yaptı. 'Diyabeti tanı, geleceğini koru' mesajı verilen çalışmada erken teşhis, sağlıklı beslenme ve düzenli aktivitenin önemi vurgulandı.

Aydın Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve diyabette erken teşhisin önemi konularında bilinçlendirildi.

Aydın Sosyal Bilimler Lisesi, Dünya Diyabet Günü kapsamında öğrencilerde diyabet farkındalığı oluşturmak amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Diyabetin erken teşhisle kontrol altına alınabileceğine dikkat çekilen çalışmada, sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve rutin sağlık kontrollerinin önemi vurgulandı. Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen diyabete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Dünya Diyabet Günü dolayısıyla çeşitli bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda Aydın Sosyal Bilimler Lisesi de öğrencileri diyabet konusunda bilinçlendirmeye yönelik bir farkındalık mesajı paylaştı. Diyabetin erken teşhis ve doğru yaşam alışkanlıklarıyla kontrol altında tutulabileceğine dikkat çekilen paylaşımda, öğrencilerin sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmasının, düzenli fiziksel aktivite yapmasının ve rutin sağlık kontrollerini ihmal etmemesinin önemine işaret edildi. "Diyabeti tanı, geleceğini koru" mesajıyla yapılan çağrıda, hastalıkla mücadelede farkındalığın önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İHA
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