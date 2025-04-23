Ayşe, Çapraz Nakil ile Sağlığına Kavuştu

İzmir'de çapraz nakil operasyonuyla böbrek nakli olan 12 yaşındaki Ayşe Yılmaz, diyalizden kurtularak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sağlıklı karşıladı.

Kentteki özel bir hastaneden yapılan açıklamaya göre, böbrek yetmezliği bulunan Nevşehir'deki Ayşe Yılmaz (12) ile İzmir'deki Naci Baltaş (51), bir süre önce çapraz nakil sistemine başvurdu.

Bu iki hasta ve yakınlarının arasında donör eşleşmesi olmasının ardından çapraz nakle onay verildi.

Başarılı geçen operasyonun ardından Baltaş'ın ablası Aynur Altaş'ın (54) böbreği Ayşe Yılmaz'a, Ayşe'nin babası Cafer Yılmaz'ın (58) böbreği de Naci Baltaş'a nakledilerek, hastaların hayata bağlanması sağlandı.

Son 1,5 yıldır diyalize giren Ayşe Yılmaz ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı diyalizden kurtularak sağlıklı karşılamanın mutluluğunu yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, nakil sonrasında kendisini iyi hissettiğini belirtti.

Nakil sayesinde diyalize girmekten kurtulduğunu aktaran Yılmaz, "Her sene 23 Nisan'da ya evde ya da hastanedeydim ama şimdi daha mutlu, acı çekmeden, ağrım sızım olmadan 23 Nisan'ı kutlayabileceğim. Arkadaşlarımı ve okulumu özledim. Artık arkadaşlarımla oynayabileceğim." ifadelerini kullandı.

Baba Yılmaz ise kızına böbreğini vermek istediğini ama uymadığı için çapraz nakli seçtiklerini kaydetti.

Ailesindeki birçok kişiye böbrek nakledildiğini dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:

"Çok zor günler geçirdik, uygun donör olmadığı için diyalize başlandı. Ayşe günde 4 saat diyalizde kalıyordu ve bunun için Nevşehir'den Kayseri'ye gidiyorduk. Allah kimseye bu durumu yaşatmasın. Şu anda çok mutluyuz. Kızım hastalığı nedeniyle her şeyden mahrum kalıyordu. Bundan sonra kızım okula da gidebilecek."

Böbreği Yılmaz'a nakledilen Aynur Baltaş da küçük çocuğun sağlığına kavuşmasını sağladığı ve kardeşi diyalizden kurtulduğu için mutlu olduğunu belirtti.

Böbrek nakli yapılan Naci Baltaş da 10 aydır diyalize girdiğini, kadavradan beklediği bağışın çıkmadığını ve zor günler yaşadığını aktardı.