Aziz Sancar, Mersin'de sağlık çalışanlarıyla buluştu, adı salona verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Aziz Sancar, Mersin'de sağlık çalışanlarıyla buluştu, adı salona verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aziz Sancar, Mersin\'de sağlık çalışanlarıyla buluştu, adı salona verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aziz Sancar, Mersin Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla buluşarak bilimsel çalışmalarını ve deneyimlerini paylaştı; yeni araştırmasını da ilk kez burada sundu. Program kapsamında hastanenin konferans salonuna Sancar'ın adı verildi.

Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, Mersin Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek bilimsel çalışmalarını ve deneyimlerini paylaştı. Program kapsamında hastanenin konferans salonuna Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adı verildi.

Mersin İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen 'Bilimin Işığında Aziz Sancar ile Sağlık Çalışanları Buluşması' programı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programda sağlık çalışanlarıyla buluşan Sancar, bilimsel çalışmaları ve meslek hayatındaki deneyimlerini aktardı. Nobel ödüllü bilim insanı, 'DNA Repair by Dual Incisions in the Three Kingdoms of Life' başlıklı yeni araştırmasını da Mersin Şehir Hastanesi'nde yaptığı sunumda ilk kez paylaştı.

Konferans salonuna Aziz Sancar'ın adı verildi

Programın açılışında konuşan Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ballı, Aziz Sancar'ı hastanede ağırlamaktan ve konferans salonuna adının verilmesinden duydukları gurur ve mutluluğu dile getirdi. Bu buluşmanın hastanenin kurumsal hafızasında unutulmayacak bir anı olarak yer alacağını belirten Ballı, sağlık hizmetlerinde insan odaklı yaklaşımın önemine dikkat çekti.

Sağlık hizmetinin yalnızca teknolojik altyapı ve sunulan hizmetlerden ibaret olmadığını ifade eden Ballı, günlük işlerin ilk günkü heyecanla, güler yüz ve şefkatle yapılması gerektiğini vurguladı. Sancar'ın bilimsel çalışmalarında aynı deneyleri sabır ve kararlılıkla defalarca gerçekleştirmesinin sağlık çalışanları için de örnek teşkil ettiğini kaydeden Ballı, "İmkansız diye bir şey yoktur; çalışmak, vazgeçmemek, özveri ve memlekete vefa vardır" mesajını paylaştı.

Ballı, yoğun çalışma temposuna rağmen Mersin'e ve hastaneye zaman ayıran Sancar'a teşekkür ederek, "Hoş geldiniz, gurur verdiniz, onur verdiniz" dedi.

Mersin İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici de Sancar'ın başarı hikayesinin emek, sabır ve kararlılığın önemini ortaya koyduğunu belirtti. Ekici, Sancar'ın başarılı bir bilim insanını 'bilgiye dayalı yetenek, delice çalışmak ve başarısızlık karşısında pes etmemek' sözleriyle tanımladığını hatırlattı.

Sancar'ın bilimsel başarılarının genç hekimler ve sağlık çalışanları için önemli bir ilham kaynağı olduğunu ifade eden Ekici, bilimsel gelişimde azim ve sürekli çalışmanın önemine işaret etti.

Programın sonunda Prof. Dr. Aziz Sancar'a plaket takdim edildi. Kitap imza etkinliğinin ardından katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekilmesiyle program sona erdi.

Kaynak: İHA
Aziz SancarKonferansMersinGüncelSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı
Şehir hastanesine giden genç kadın isyan etti: Böyle bir şey görmedim Şehir hastanesine giden genç kadın isyan etti: Böyle bir şey görmedim
22 yaşında kredi kartı borcuna battı Bankalara söyledikleri şaşkına çevirdi 22 yaşında kredi kartı borcuna battı! Bankalara söyledikleri şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle yolda yürürken istihbaratçılar kıskıvrak yakaladı Sevgilisiyle yolda yürürken istihbaratçılar kıskıvrak yakaladı
20 günlük evlilikte dehşet Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı 20 günlük evlilikte dehşet! Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı
13:51
PSG tribünlerinde skandal pankart Barcelona UEFA’ya şikayet etti
PSG tribünlerinde skandal pankart! Barcelona UEFA’ya şikayet etti
13:47
Mekke’den sonra Bedir İttifakı kuruldu Türkiye dahil 4 ülke ortak askeri üretim yapacak
Mekke'den sonra Bedir İttifakı kuruldu! Türkiye dahil 4 ülke ortak askeri üretim yapacak
13:33
Arda Güler’e müjde İmza atarsa servetine servet katacak
Arda Güler'e müjde! İmza atarsa servetine servet katacak
13:29
Azerbaycan 31 Türk’e kapıyı kapattı Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
Azerbaycan 31 Türk'e kapıyı kapattı! Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
13:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Libya’nın Deniz yetki mutabakatını onaylamasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'nın Deniz yetki mutabakatını onaylamasına ilk tepki
13:22
MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu
MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 13:57:36. #.0.3#
SON DAKİKA: Aziz Sancar, Mersin'de sağlık çalışanlarıyla buluştu, adı salona verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei