Baba-kız sağlık camiasında - Son Dakika
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Sağlık

Baba-kız sağlık camiasında

15.06.2025 12:19
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Kayseri'de laborant baba ve hemşire kızı, 4 yıldır aynı hastanede birlikte çalışıyor.

KAYSERİ'de laborant Nurettin Yüksel (61), hemşire kızı Fatma Yüksel Yıldız (34) ile 4 yıldır Kayseri Şehir Hastanesi'nde çalışıyor. Her sabah otomobiliyle babasını evden alıp çalıştıkları yere birlikte gelen Fatma Yüksel Yıldız, "Mesleği tercih etmemin öncesinde de sonrasında da meslekle ilgili telkinleri var. Küçük bir kızım var, annem bakıyor. Ben çocuğu anneme bırakıyorum, babamı alıyorum, geliyoruzö dedi.

Kayseri'de yaşayan Fatma Yüksel Yıldız, 2014 yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hemşirelik bölümünü bitirdikten sonra çeşitli özel hastanelerde görev yaptı. 2021 yılında Kayseri Şehir Hastanesi ameliyathanesine geçen Yıldız, aynı hastanede laborant olarak çalışan babası Nurettin Yıldız ile 4 yıldır birlikte çalışıyor. Sabahları kızını annesine bırakan Fatma Yüksel Yıldız, otomobiliyle babasını da alıp iş yerine birlikte geliyor. 2018 yılında memur olarak atandığını aktaran Fatma Yüksel Yıldız, "4 yıla yakındır da burada Şehir Hastanesi'nde çalışıyorum. Bu mesleği seçmemdeki tek etki babamdı zaten. Üniversite tercihlerinde de beraber tercih yapmıştık. Tercih listesinde sadece hemşirelik vardı. Oldu da nitekim. Kendisi zaten sağlık sektöründeydi. Hemşireliği de biliyor. Benim yapabileceğimi de düşündü. O yönlendirdi. Mesleği tercih etmemin öncesinde de sonrasında da meslekle ilgili telkinleri var. Meslek dışında da her alanda, her konuda babamın önümde, arkamda her zaman telkinleri var. Bunu her zaman hissediyorum zaten. Evliyim. Küçük bir kızım var 2 yaşında. Her zaman destek oldu. Her zaman da destek olacağını biliyorum. Bugün burada ya da herhangi bir yerde varsam kesinlikle en büyük payın etkisi babam. Teşekkür ediyorum onaö ifadelerini kullandı.

'KENDİMİ EVİMDE HİSSEDİYORDUM'

Babasının Tüp Bebek Merkezi'nde laboratuvarda, kendisinin de ameliyathane görev yaptığını belirten Fatma Yüksel Yıldız, "Yemekhanede denk geliyoruz. Beraber oturup yemek yediğimiz de oluyor. İş esnasında branşlarımız farklı olduğu için denk gelmiyoruz ama zaten mesaiye birlikte gidip geliyoruz. Küçük bir kızım var, annem bakıyor. Ben çocuğu anneme bırakıyorum, babamı alıyorum, geliyoruz. Ben başka bir ilde çalışıyordum. Buraya atanıp geleceğim zaman biraz kaygı duydum açıkçası. Orası küçük bir hastane, burası büyük bir hastane, nasıl olacak diye. Buraya geldim ama tam tersi evimde gibi hissettim. Çünkü babamın bütün çevresi sağlıkçı. Benim doğduğum, büyüdüğüm, eğitim gördüğüm, evlendiğim her aşamayı bilip şahit olan insanlar olduğu için yemekhanede ya da mesaide herhangi bir yerde karşılaşınca, 'Fatma burada mısın' gibi çok olumlu geri bildirimler oldu. Ben de onları tanıdığım için ailemden birilerini görmüşüm gibi kendimi evimde hissediyordum onları gördükçe. Hiç yabancılık çekmedimö diye konuştu.

'ONUN DA SAĞLIK CAMİASINDA YER ALMASINI İSTEDİM'

Baba Nurettin Yıldız ise "34 yıldır bu mesleği severek yapıyoruz. Kendi mesleğimiz, icra etmeye çalışıyoruz. Benim babam da sağlıkçıydı. Ben de sağlıkçıydım. Kızımın da ben çok sevdiğim için onun da sağlık camiasında yer almasını istedim. O da kabul etti. Aşağı yukarı 10 yıla yakın da o da sağlık hizmetlerinde görev yapıyor ve severek yapıyor. Bununla ilgili birçok zorluklar yaşıyoruz tabii ki ama severek icra ettiğimiz meslek olduğu için bütün zorluklara katlanarak, yani halka hizmet vermek büyük bir zevk oluyor bizim için. Biz onu icra etmeye çalışıyoruz. Onun da birçok şeyi başaracağına, birçok şeyin üstesinden geleceğine eminim. Çünkü bizim yanımıza yetişti. Görev yapıyor. Mutlu. Ben de mutluyum. Severek de yapıyoruz ki, karşılığında halka hizmet var. Bu da memnun ediyor bizi. Sabahları aynı arabayla beraber geliyoruz. Konuşuyoruz. 'Bugün ne yaptınız?', 'Baba bunları yaptık. Sen ne yaptın?', 'Benimki rahattı kızım. Her zaman yaptığım işi yaptım.' Bu şekilde mutlu olarak eve dönüyoruzö dedi.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Baba-kız sağlık camiasında - Son Dakika

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