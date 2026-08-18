Bafra'da Tarım İşçilerine Sağlık Etkinliği - Son Dakika
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Bafra'da Tarım İşçilerine Sağlık Etkinliği

Bafra\'da Tarım İşçilerine Sağlık Etkinliği
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Bafra'da mevsimlik tarım işçileri ve çocuklara yönelik sağlık kontrolleri ve diş muayenesi yapıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde mevsimlik tarım işçileri ve çocuklarına yönelik kapsamlı sağlık etkinliği düzenlendi. Sağlık ekipleri vatandaşların sağlık kontrollerini yerinde gerçekleştirirken, mobil diş muayene aracıyla ağız ve diş sağlığı hizmeti de çalışma alanına kadar ulaştırıldı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Bafra Sağlıklı Hayat Merkezi koordinasyonunda, mevsimlik tarım işçilerinin koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla Şeyhören Mahallesi'nde kapsamlı bir saha çalışması gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında bölgede çalışan mevsimlik tarım işçileri ve çocukları sağlık ekipleriyle buluştu. Vatandaşların mevcut sağlık durumları değerlendirilirken, erken teşhis, sağlıklı yaşam ve hastalıklardan korunma konusunda da bilgilendirmeler yapıldı.

Sağlık kontrolleri yerinde gerçekleştirildi

Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Uzman Dr. Oğuzhan Taş, etkinlikte farklı branşlardan sağlık çalışanlarının görev yaptığını belirtti. Saha çalışmasında vatandaşların boy, kilo ve beden kitle indeksi ölçümleri yapılırken, parmak ucu kan şekeri ölçümü, fiziksel değerlendirme, el kavrama kuvveti ve fonksiyonel değerlendirmeler gerçekleştirildi. Vatandaşlara sağlık durumlarına göre kişiye özel fiziksel aktivite önerilerinde bulunulurken, tütün kullanan kişilere yönelik değerlendirmeler yapıldı ve nefeste karbonmonoksit ölçümü gerçekleştirildi.

Çocuklar ve aileler de unutulmadı

Etkinlikte yetişkinlerin yanı sıra çocuklar ve ailelere yönelik de çeşitli sağlık ve danışmanlık hizmetleri sunuldu. Çocuk gelişimi danışmanlığı, sosyal hizmet desteği, bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemleri ve ağız ve diş sağlığı kontrollerinin yanı sıra KETEM ve kanser taramaları konusunda da vatandaşlara bilgi verildi. Yapılan değerlendirmelerde sağlık kuruluşlarında ileri inceleme veya takip ihtiyacı olduğu belirlenen vatandaşların ilgili birimlere yönlendirilmesi sağlandı.

Mobil diş muayene aracı Şeyhören'de

Saha çalışmasının dikkat çeken uygulamalarından biri ise mobil diş muayene aracı oldu. Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin vatandaşlara bulundukları noktada ulaştırılması amacıyla Şeyhören Mahallesi'ne getirilen mobil araçta tarım işçileri ve çocukların ağız ve diş sağlığı kontrolleri gerçekleştirildi. Böylece özellikle çalışma şartları nedeniyle sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük yaşayabilen mevsimlik tarım işçilerinin sağlık hizmetlerinden yerinde yararlanmasına imkan sağlandı. Etkinlik sırasında Bafra Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde vatandaşlara ücretsiz olarak sunulan hizmetler hakkında da bilgi verildi. Psikolojik danışmanlık, beslenme ve fiziksel aktivite danışmanlığı, çocuk ve ergen sağlığı, sosyal hizmet danışmanlığı, tütün danışmanlığı, kadın ve üreme sağlığı, Gebe Okulu ile KETEM hizmetleri vatandaşlara anlatıldı. Sağlıklı Hayat Merkezi hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların MHRS üzerinden, ALO 182 aracılığıyla veya aile hekimleri üzerinden randevu oluşturabilecekleri hatırlatıldı.

Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Bafra Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından toplumun farklı kesimlerine yönelik koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin saha çalışmalarıyla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Sağlık, Tarım, Bafra, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bafra'da Tarım İşçilerine Sağlık Etkinliği - Son Dakika

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