Son dakika haberleri | Bakan Koca 'Açık alanda maske takmak zorunlu değil' dedi: Trabzonlular maske takmayı sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Bakan Koca 'Açık alanda maske takmak zorunlu değil' dedi: Trabzonlular maske takmayı sürdürdü

03.03.2022 13:27

Bir son dakika haberine göre Bakan Koca 'Açık alanda maske takmak zorunlu değil' dedi: Trabzonlular maske takmayı sürdürdü19 salgınında alınan yeni kararları açıkladığı konuşmasında, "Bundan sonra artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.

Bakan Koca 'Açık alanda maske takmak zorunlu değil' dedi: Trabzonlular maske takmayı sürdürdü

TRABZON Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam Covid-19 salgınında alınan yeni kararları açıkladığı konuşmasında, "Bundan sonra artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa maske takmak artık şart değildir" ifadelerinin ardından Trabzon'da açık alanlarda maske takanlar çoğunlukta olduğu gözlendi.

Bazı vatandaşlar maske kullanımının bir süre daha devam etmesini belirtirken özellikle toplu taşıma araçlarında mutlaka maske kullanılması gerektiğini söylediler.

Bakan Koca'nın "Artık açık alanlarda maske kullanmak zorunda değiliz" şeklinde söylemesine rağmen yine de maske takılmasını isteyen vatandaşlar bu konuda biraz daha zamana ihtiyaç duyulduğunu belirttiler. Bazı vatandaşlar ise açık alanlarda kişinin kendini nasıl rahat hissediyorsa ona göre hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Sokaklarda genelde maske takanların çoğunlukta olduğu gözlenirken Hayri Çolak isimli vatandaş "Herkesin maske takmasını, özellikle 65 yaş üzeri kişilerin maske takmasını tavsiye ediyorum. Büyük küçük fark etmez herkesin takmasını gerekir" dedi.

Şenol Karaman isimli vatandaş da, "Sağlık Bakanı güzel bir açıklama yaptı ancak maskenin kalkması ne kadar doğru bilmiyorum. Toplu taşıma araçlarında maske mutlaka kullanılması lazım. Hepimiz toplu taşıma araçlarını kullanıyoruz insanlara bulaştırabiliriz. Toplu taşıma araçlarında maske kullanılsın açık alanlarda insanlar kendilerini nasıl rahat hissediyorsa o şekilde kullansın" diye konuştu.

Safiye Çakır ise, "Yine de maske takmalıyız. Çünkü virüs ben de olur başkasında da olur bulaş olabilir. Şu an erken biraz daha beklememiz lazım. Çevremizde maske takmayan çok var, özellikle otobüslerde takmayanlar var. Biraz erken biraz daha maske takmamız lazım" diye konuştu.

Nazlı Yavuz, "Vatandaş olarak hastalık tam olarak bitmedikten sonra maske takılmasının zorunlu olmasını öneririm. Şu an erken, herkes aşılanmamış, hastalık bitmemiş taşıyıcı olabiliyorlar. Dolayısıyla benim için maske önemli. Çevremizde takmayan çok var, yanlış olduğunu düşünüyorum. Kimse kimsenin hayatını riske atmaya hakkı yok. Biraz daha zamana ihtiyacımız var" dedi.

Son dakika haberleri | Bakan Koca 'Açık alanda maske takmak zorunlu değil' dedi: Trabzonlular maske takmayı sürdürdü
Son dakika haberleri | Bakan Koca 'Açık alanda maske takmak zorunlu değil' dedi: Trabzonlular maske takmayı sürdürdü
Son dakika haberleri | Bakan Koca 'Açık alanda maske takmak zorunlu değil' dedi: Trabzonlular maske takmayı sürdürdü

YORUMLAR
500
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı, maske kararına bu fotoğrafla itiraz etti Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı, maske kararına bu fotoğrafla itiraz etti Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı: (3) Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı: (3)

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Trabzon, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri | Bakan Koca 'Açık alanda maske takmak zorunlu değil' dedi: Trabzonlular maske takmayı sürdürdü - Son Dakika


Son Dakika
13:54 Kuntz'a göre sadece 6 futbolcu testi geçti! Biglia ise Süper Lig'in en hızlı koşanı
13:53 Müzik yasağı bitecek mı? Bakan Koca'nın sinyali vermesinden sonra bir açıklama da Bakan Soylu'dan geldi
13:44 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Hızır, Oruç ve Antuan'ı kurtarmak için ne yapıyor?
13:30 Fenerbahçe'de Luiz Gustavo krizi: Sözleşmesinin tek taraflı feshi gündemde!
13:27 'Mahkum' bu akşam sevenleriyle buluşacak! Savaş tekrar savcı mı olacak?
13:25 Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin gizemi ortaya çıktı! Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı
13:24 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan bebeğini mi kaybediyor?
13:14 Vaagn Haçaturyan, Ermenistan'ın yeni cumhurbaşkanı olarak seçildi
13:13 Tahir Kıran: Rizespor'a sahip çıkılmıyor, Galatasaray kendi kendini kurtarır
13:07 Rus oligarkın sır ölümü! Zamanlaması şüpheli bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 14:06:41. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Bakan Koca 'Açık alanda maske takmak zorunlu değil' dedi: Trabzonlular maske takmayı sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement