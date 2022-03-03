Bakan Koca 'Açık alanda maske takmak zorunlu değil' dedi: Trabzonlular maske takmayı sürdürdü

TRABZON Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam Covid-19 salgınında alınan yeni kararları açıkladığı konuşmasında, "Bundan sonra artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa maske takmak artık şart değildir" ifadelerinin ardından Trabzon'da açık alanlarda maske takanlar çoğunlukta olduğu gözlendi.

Bazı vatandaşlar maske kullanımının bir süre daha devam etmesini belirtirken özellikle toplu taşıma araçlarında mutlaka maske kullanılması gerektiğini söylediler.

Bakan Koca'nın "Artık açık alanlarda maske kullanmak zorunda değiliz" şeklinde söylemesine rağmen yine de maske takılmasını isteyen vatandaşlar bu konuda biraz daha zamana ihtiyaç duyulduğunu belirttiler. Bazı vatandaşlar ise açık alanlarda kişinin kendini nasıl rahat hissediyorsa ona göre hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Sokaklarda genelde maske takanların çoğunlukta olduğu gözlenirken Hayri Çolak isimli vatandaş "Herkesin maske takmasını, özellikle 65 yaş üzeri kişilerin maske takmasını tavsiye ediyorum. Büyük küçük fark etmez herkesin takmasını gerekir" dedi.

Şenol Karaman isimli vatandaş da, "Sağlık Bakanı güzel bir açıklama yaptı ancak maskenin kalkması ne kadar doğru bilmiyorum. Toplu taşıma araçlarında maske mutlaka kullanılması lazım. Hepimiz toplu taşıma araçlarını kullanıyoruz insanlara bulaştırabiliriz. Toplu taşıma araçlarında maske kullanılsın açık alanlarda insanlar kendilerini nasıl rahat hissediyorsa o şekilde kullansın" diye konuştu.

Safiye Çakır ise, "Yine de maske takmalıyız. Çünkü virüs ben de olur başkasında da olur bulaş olabilir. Şu an erken biraz daha beklememiz lazım. Çevremizde maske takmayan çok var, özellikle otobüslerde takmayanlar var. Biraz erken biraz daha maske takmamız lazım" diye konuştu.

Nazlı Yavuz, "Vatandaş olarak hastalık tam olarak bitmedikten sonra maske takılmasının zorunlu olmasını öneririm. Şu an erken, herkes aşılanmamış, hastalık bitmemiş taşıyıcı olabiliyorlar. Dolayısıyla benim için maske önemli. Çevremizde takmayan çok var, yanlış olduğunu düşünüyorum. Kimse kimsenin hayatını riske atmaya hakkı yok. Biraz daha zamana ihtiyacımız var" dedi.