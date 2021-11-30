Bakan Koca, görüşmede, Kovid-19 ve küresel sağlık tehdidi, iklim değişikliğinin sağlık üzerine etkileri, kanserden korunma ve ruh sağlığı konularını ele aldıklarını kaydetti.

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımda, Yüksek Düzeyli Sağlık Diyaloğu kapsamında Avrupa Birliği Sağlık Komiseri Kyriakides ile video konferans yöntemiyle görüştüklerini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , Yüksek Düzeyli Sağlık Diyaloğu kapsamında, Avrupa Birliği (AB) Sağlık Komiseri Stella Kyriakides ile video konferans yöntemiyle görüşme yaptı.

Son Dakika › Sağlık › Bakan Koca, Avrupa Birliği Sağlık Komiseri Kyriakides ile görüştü - Son Dakika

Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz

Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz