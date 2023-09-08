Bakan Koca rakamları tek tek açıkladı: Sağlık taramasında 3 milyon 381 bin 418 kişiye obezite tanısı kondu - Son Dakika

Bakan Koca rakamları tek tek açıkladı: Sağlık taramasında 3 milyon 381 bin 418 kişiye obezite tanısı kondu

Son Güncelleme: 08.09.2023 22:50

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Temmuz 2021-Ağustos 2023 tarihleri arasında yaklaşık 15 milyon kişiye, 42 milyon sağlık taraması yapıldığını açıkladı. Bakan Koca, 16 milyon 852 bin 934 kişiye de obezite açısından tarama yapıldığını ve 3 milyon 381 bin 418 kişiye obezite tanısı konduğunu paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aile hekimlerince koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında, temmuz 2021-ağustos 2023 tarihleri arasında yaklaşık 15 milyon kişiye, 42 milyon sağlık taraması yapıldığını bildirdi.

BAKAN KOCA VERİLERİ PAYLAŞTI

Bakan Koca, sosyal medya hesabından 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında yaptığı paylaşımda, aile sağlığı merkezlerinde yakın dönemde yapılan sağlık taraması çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı.

"139 BİN 116 KİŞİYE HİPERTANSİYON TANISI KONDU"

Aile hekimlerince koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında, temmuz 2021-ağustos 2023 tarihleri arasında yaklaşık 15 milyon kişiye, toplam 42 milyon sağlık taraması yapıldığını bildiren Koca, taramaların detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi; "Bu dönemde, 12 milyon 906 bin 756 hipertansiyon taraması yapıldı, taramalar sonucunda 139 bin 116 kişiye hipertansiyon tanısı kondu. Diyabet açısından 8 milyon 282 bin 284 tarama yapıldı, 461 bin 752 kişiye diyabet tanısı kondu.

"3 MİLYON 381 BİN 418 KİŞİYE OBEZİTE TANISI"

16 milyon 852 bin 934 de obezite açısından tarama yapıldı, 3 milyon 381 bin 418 kişiye obezite tanısı kondu. Kardiyovasküler Risk Değerlendirmesi kapsamında 4 milyon 48 bin 887 tarama yapıldı, 502 bin 494 kişiye kardiyovasküler hastalık tanısı kondu."

Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bakan Koca rakamları tek tek açıkladı: Sağlık taramasında 3 milyon 381 bin 418 kişiye obezite tanısı kondu - Son Dakika


Son Dakika
22:45 Bakan Koca rakamları tek tek açıkladı: Sağlık taramasında 3 milyon 381 bin 418 kişiye obezite tanısı kondu
22:41 Ne yaptın sen Barış Alper! Kaçırdığı gol saç baş yoldurdu
22:20 Türkiye-Ermenistan maçında görsel şölen yaşandı
22:12 New York'taki Türkevi önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırı! Yere atıp tekmeledi
21:54 Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: AK Parti'nin İstanbul adayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olabilir
21:35 Rusya, ''dost olmayan'' adımları nedeniyle Ermenistan'a nota verdi
20:46 Son Dakika: Stefan Kuntz tüm kozlarını oynadı! Türkiye-Ermenistan maçında ilk 11'ler belli oldu
20:37 Ozan Tufan, Hull City'de ayın futbolcusu seçildi
20:23 Musk'ın, Ukrayna'nın denizaltı dronlarıyla Rus filosuna düzenleyeceği saldırıyı engellediği ortaya çıktı
19:57 Kartal'da esnafın elindeki 10 bin euro rüzgara kapılıp etrafa saçıldı! O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2023 23:06:32. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Koca rakamları tek tek açıkladı: Sağlık taramasında 3 milyon 381 bin 418 kişiye obezite tanısı kondu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement