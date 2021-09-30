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Bakan Koca, Unkapanı Kültür Merkezi binası için talimat verdi - Son Dakika

Bakan Koca, Unkapanı Kültür Merkezi binası için talimat verdi

30.09.2021 12:58

Bakan Koca, Unkapanı Kültür Merkezi binası için talimat verdi İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, kültür tesisinin sağlık tesisine dönüşmesi için Bakan Koca ile görüştü Samsun'da Unkapanı Kültür Merkezi binasının sağlık tesisine dönüştürülmesi için İlkadım Belediye Başkanı Necattin...

Bakan Koca, Unkapanı Kültür Merkezi binası için talimat verdi

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, kültür tesisinin sağlık tesisine dönüşmesi için Bakan Koca ile görüştü

SAMSUN - Samsun'da Unkapanı Kültür Merkezi binasının sağlık tesisine dönüştürülmesi için İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ile görüşen Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, tesisin incelenmesi için talimat verdi.

Önceki dönemde Unkapanı Mahallesi'nde yapımına başlanan Unkapanı Kültür Merkezi binası, yerel seçimlerin ardından yarım kalmıştı. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İlkadım'da çok sayıda sosyal ve kültürel tesis olduğunu belirterek, binanın sağlık tesisi olarak kullanılmasının bölge için daha iyi olabileceğini düşündü. Binanın Samsun Üniversitesi poliklinik binası olarak kullanılması için görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Başkan Demirtaş, Ankara'ya giderek Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile bir araya geldi. Bakan Koca, binanın sağlık tesisi olması için elverişli olup olmadığının araştırılması için talimat verdi.

"Bakan Koca, binanın incelenmesi için talimat verdi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın düşüncelerini olumlu karşıladığını ve inceleme talimatı verdiğini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'dan İlkadım Kültür Merkezi inşaatının sağlık tesisi olması noktasında talebimiz vardı. Kendisi de bize randevu verdi. Ankara gidip, görüştük. Düşüncelerimizi kendisine aktardık. Unkapanı'nda kültür merkezinin olduğu yer şehrin merkezinde yer alıyor. Eğer sağlık tesisi olursa o bölgeyi canlandıracağını düşünüyoruz. Bu fikrimizi şehrin diğer siyasi parti liderleri ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de olumlu karşıladı. Sağlık tesisinin teknik birkaç hususu varmış. Bakan Koca, bakan yardımcısına talimat verdi. 'İşimize yarayacak bir durumu varsa, burayı alalım' şeklinde talimat verdi. Şu anda bakanlık binayı incelemeye aldı" dedi.

"Sağlık tesisi olmazsa öğrenci yurduna dönüştürebiliriz"

Binanın ilk aşamada sağlık tesisi ikinci aşamada ise öğrenci yurdu olmasını tercih ettiklerini dile getiren Başkan Demirtaş, "Bakanlık incelemesi sonucunda 1 ay içerisinde bize Sağlık Bakanlığı'nın bize görüş bildireceğini düşünüyoruz. Çünkü daha önce de teknik bir inceleme yapıldı. Olumsuz bir karar çıkarsa yurda dönüşmesi konusunda da incelemeler devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da yurtlar ile ilgili bir takım standartları var. Gelişi güzel yurt yapma değil de bakanlığın istediği formata gelebiliyorsa onu deneyeceğiz. Sağlık tesisi 1. tercihimiz, olmaz ise öğrenci yurduna dönüştürmek istiyoruz. Samsun'da 2 devlet üniversitesi var. 100 bine yakın öğrenci var. Barınma noktasında sıkıntı yaşanmaması için üzerimize düşeni yapmak istiyoruz" diye konuştu.

"Binanın üstü açık, bir an önce tamamlanması gerekiyor"

Tesis inşaatının yarım kaldığını ve çevresel faktörlerden zarar görmemesi için bir an önce inşaatın tamamlanması için gerekli kararların alınması gerektiğine de değinen Demirtaş, şunları söyledi:

"Tesis sağlık alanına dönüşmezse B planını devreye alacağız. Şu anda ülkemizde öğrenci yurdu konusunda bir sıkıntı var. Ağlık alanı olmazsa yurt olabilir mi de araştırma yaptırıyorum. O da olmazsa diğer planlarımız da var. Oraya belediye olarak arsa hariç 5 milyon TL harcadık. 25-30 milyon TL daha harcamamız gerekiyor. Belediyenin imkanları zaten kıt. Bu kıt imkanları kültür amaçlı bir binaya yatırmanın çok doğru bir tercih olduğunu düşünmüyorum. Çünkü belediyemizin birçok kültür tesisi var. Kadifekale, Derbahçe, ÇAGEM, Gazi, Yaşar Doğu ve Gar'ın orada sosyal ve kültür tesisimiz var. O nedenle yapılan tesisin şehre katkı sağlaması gerektiğini düşünüyoruz. Bina sağlık alanına dönüşmezse, öğrenci yurdu olmasını tercih ederiz. Şu anda binanın üstü açık. Yağan yağmur binaya giriyor. Bu da beni çok rahatsız ediyor. Dolayısıyla çürüme tehlikesine karşın buranın bir an önce tamamlanması gerekiyor."

Unkapanı Kültür Merkezi binasının sağlık tesisi olarak kullanılması görüşüne iktidar ve muhalefet partileri destek vermişti.

Bakan Koca, Unkapanı Kültür Merkezi binası için talimat verdi
Bakan Koca, Unkapanı Kültür Merkezi binası için talimat verdi
Bakan Koca, Unkapanı Kültür Merkezi binası için talimat verdi
Bakan Koca, Unkapanı Kültür Merkezi binası için talimat verdi

Necattin Demirtaş, Unkapanı, İlkadım, Samsun, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bakan Koca, Unkapanı Kültür Merkezi binası için talimat verdi - Son Dakika


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