Bakan Koca, yeni dönemin ilk mesai gününde alkışlarla karşılandı - Son Dakika
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Bakan Koca, yeni dönemin ilk mesai gününde alkışlarla karşılandı

05.06.2023 20:49

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Sağlık Bakanı olarak görevine devam eden olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni dönemin ilk mesai gününde alkışlarla karşılandı. Bakanlık çalışanlarıyla tek tek selamlaşan Bakan Koca, "İnsanımıza günden güne daha da nitelikli hizmetler vereceğiz. ve hastalarımız iyileştikçe hepimiz daha iyi hissedeceğiz. Tüm çabamız iyilikler için." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesinin açıklanmasının ardından hafta sonu başlayan devir teslim törenleri bakanlıklarda devam ediyor. Kabinenin değişmeyen ismi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yeni dönemin ilk mesai gününde bakanlık girişinde çok sayıda çalışan tarafından alkışlarla karşılandı.

Bakan Koca, yeni dönemin ilk mesai gününde alkışlarla karşılandı

TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Bakan Koca, tebrikleri kabul ederken fotoğraf çekilmek isteyenleri de geri çevirmedi. Koca, bakanlık çalışanlarıyla tek tek selamlaştı.

Bakan Koca, yeni dönemin ilk mesai gününde alkışlarla karşılandı

"TÜM ÇABAMIZ İYİLİKLER İÇİN"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Koca, "Görevimizde yeni döneme başladık. Koruyucu sağlık hizmetleri, dün olduğu gibi bugün de önceliğimiz. İnsanımıza günden güne daha da nitelikli hizmetler vereceğiz. ve hastalarımız iyileştikçe hepimiz daha iyi hissedeceğiz. Tüm çabamız iyilikler için" dedi.

Bakan Koca, yeni dönemin ilk mesai gününde alkışlarla karşılandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika Sağlık Bakan Koca, yeni dönemin ilk mesai gününde alkışlarla karşılandı - Son Dakika


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