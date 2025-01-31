Bakan Memişoğlu Eskişehir'deki Arındırma Merkezi'ni İnceledi

Sağlık

Bakan Memişoğlu, Eskişehir'deki Arındırma Merkezi'ni inceledi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "1973'ten 2010'lu yıllara kadar 100 yatak üzerinde hiçbir kamu hastanesi hizmete açılmamış"

"Neredeyse yüzde 30 oranında insanımız sigara içiyor"

"Akciğer kanseri konusunda dünyada maalesef en fazla olan ülkelerden birisiyiz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Sağlık Bakanlığı'nın yatırımıyla inşa edilen Yunusemre Devlet Hastanesi Erişkin Arındırma Merkezi'nde incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Yüzde 30 oranında insanımız sigara içiyor. Akciğer kanseri konusunda dünyada maalesef en fazla olan ülkelerden birisiyiz. Özellikle gençlerimize son zamanlar paf dedikleri ya da elektronik sigara denilen maalesef içinde ne olduğu belli olmayan ve bağımlılığın ilk adımı olan bir saldırı olduğunu belirtmek isterim" dedi.

Eskişehir'e birtakım ziyaretler için gelen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Bakanlık yatırımıyla Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi'nde inşa edilen Yunusemre Devlet Hastanesi Erişkin Arındırma Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Binayı gezen Memişoğlu, 34 servis, 5 adet de detoks yatağa sahip merkez hakkında yetkililerden bilgi aldı.

"Bu mücadelemizde bize önemli katkı sunacak"

Yunusemre Devlet Hastanesi Erişkin Arındırma Merkezi'nde kürsüye çıkan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Sayın Bakanım, Sayın Milletvekillerim, çok değerli katılımcılar ve değerli basın mensupları; Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne bağlı olarak hizmet verecek olan, AMATEM merkezimizin açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle gününü Eskişehir'e ayıran, ekibiyle beraber ilimizde bulunan Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bağımlılıkla mücadele konusunda valiliğimizin koordinasyonunda konularımız büyük bir titizlikle çalışılıyor. İlgili kurum ve kuruluşlarımızın destekleri ile Eskişehir'de bağımlılık konusunda önemli çalışmalar ortaya koyuyoruz. Güvenlik birimlerimizin gayretleri ile alanda birçok önemli operasyonlar gerçekleştiriliyor. AMATEM, bu mücadelemizde bize önemli katkı sunacak, Eskişehir'de bir şekilde maddeye ulaşan insanlarımızın tedavileri konusunu daha iyi konuma taşımış olacak.Toplumsal duyarlılığın üst noktaya taşınması konusunda tüm kişi ve kurumlara önemli görevler düşüyor. Eskişehir olarak da bütün kurumlarımızla işbirliği içerisinde çalışmalarımızı daha ileri bir noktaya taşımak istiyoruz. AMATEM binamız bize bu çalışmalarımızda sunacağı katkıyla bizleri daha iyi bir boyuta taşımış olacak. Öncelikle Sayın Bakanımıza ve beraberindeki heyete, ilimize göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Bu tesisin çalışmalarımıza katkı sunması dileği ile hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi.

"Yüzde 30 oranında insanımız sigara içiyor"

Yunusemre Devlet Hastanesi Erişkin Arındırma Merkezi'nin açılışında konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "2024-2028 Bağımlılıkla Mücadele Ulusal Eylem Planı 3-4 ay önce Sayın Cumhurbaşkanımızın talimarlarıyla hayata geçirildi. Türkiye maalesef, sigara konusunda çok daha iyi yerlerde olması gerekir. Bugün baktığımda sigara içme oranlarımız özellikle genç ve kadınlarımızda artma eğiliminde. Neredeyse yüzde 30 oranında insanımız sigara içiyor. Akciğer kanseri konusunda dünyada maalesef en fazla olan ülkelerden birisiyiz. Özellikle gençlerimize son zamanlar paf dedikleri ya da elektronik sigara denilen maalesef içinde ne olduğu belli olmayan ve bağımlılığın ilk adımı olan bir saldırı olduğunu belirtmek isterim. Özellikle gençlere seslenmek istiyorum; bu sizin sağlığınız ve geleceğiniz için büyük bir tehdit" ifadelerini kullandı.

"Altyapısıyla en iyisi olan sağlık ülkesiyiz"

Dünyanın en iyi sağlık hizmetinin Türkiye'de olduğunu söyleyen Bakan Kemal Memişoğlu, "İstanbul gibi bir mega kentte 1973'ten 2010'lu yıllara kadar 100 yatak üzerinde hiçbir kamu hastanesi hizmete açılmamış. Ama baktığımızda bugün Türkiye'de 177 bin yatak hizmete girmiş durumda. Dünyanın en iyi sağlık hizmeti veren, insan gücüyle en iyisi olan, altyapısıyla en iyisi olan sağlık ülkesiyiz. Vatandaşlarımızın hekimine, aile hekimine güvenmesini işitiyorum. 'ben şundan duydum şu ilacı yazın' demesini değil, 'benim şu rahatsızlığım var ne yapmam gerekiyor' demesini istiyoruz" dedi.

Konuşmaların arından edilen dua ve kesilen kurdele ile merkez hizmete açıldı. Etkinliğe Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Vali Hüseyin Aksoy'un yanı sıra eski Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir milletvekilleri Ayşen Gürcan, Nebi Hatipoğlu, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, sağlık çalışanları ve birçok önemli isim katıldı.