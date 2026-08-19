Bakan Memişoğlu: "Hastanelerimizin yüzde 80’ini yeniledik, yatak kapasitesini 271 binin üzerine çıkardık"

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Gaziantep'te katıldığı sağlık tesisleri açılış töreninde, "Hastanelerimizin yüzde 80'ini yeniledik, yatak kapasitesini 271 binin üzerine çıkardık" dedi.

Bir dizi program ve ziyaret için Gaziantep'te bulunan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kentte yapımı tamamlanarak hizmete alınan Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile diğer sağlık tesisleri açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye'de ve Gaziantep'te yapılan sağlık yatırımları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Hastanelerimizin yüzde 80'ini yeniledik, yatak kapasitesini 271 binin üzerine çıkardık"

Son 25 yılda yapılan sağlık yatırımlarından bahseden Bakan Memişoğlu, "Çeyrek asırda sağlık hizmetlerinin kapasitesini baştan aşağı değiştirdik. Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' dediği Şehir Hastanelerimizi Türkiye'nin gurur projeleri haline getirdik. Hastanelerimizin yüzde 80'ini yenileyerek veya yeniden inşa ederek 25 yılda toplam yatak kapasitemizi hamdolsun 271 binin üzerine çıkardık. Bir günde 3 milyondan fazla hastaya hizmet veren 1,5 milyonluk devasa bir sağlık ordusu haline geldik. Yurdumuzun dört bir yanında 36 bin yatak kapasitesine sahip 144 adet devlet hastanemizin yapım süreçleri devam etmektedir. Ülke genelinde bin 250'den fazla yeni birinci basamak sağlık merkezi inşa ediyoruz. Toplam 37 hastane inşa ettiğimiz Gaziantep'imizin de sağlık altyapısını tamamen yeniledik. bin 875 yataklı sağlık şaheseri Gaziantep Şehir Hastanemizi 2023'te tamamlayarak şehrimize kazandırdık. Birinci basamakta 92 yeni sağlık merkezini vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. İlimizde 17 yeni sağlık tesisimizin inşaatına hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

"Toplam sezaryen oranlarında yüzde 62,8'den yüzde 58,5'e kadar düşüş sağladık"

Bakanlık olarak sezaryen oranlarında ciddi bir düşüş sağladıklarını söyleyen Bakan Memişoğlu, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren anne ve bebek sağlığını odağımıza aldık. Özellikle tıbbi gereklilik olmadan yapılan sezaryen oranlarının yüksekliğini önemli bir halk sağlığı meselesi olarak gördük. Öncelikle şunu açıkça ifade edeyim: Sezaryen, cildin 7 kat kesildiği ciddi bir ameliyattır. Tıbbi gereklilik olmadan yapılan cerrahi müdahale, anne ve bebek sağlığı açısından riskler oluşturabilmektedir. 2024 yılında dünyada yüzde 15'lerde olan sezaryen oranları ülkemizde yüzde 62,8'di. Yani tam 4 katı. Sağlık Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın sağlığı için neyin daha yararlı olduğunu açıkça belirtmekle mükellefiz. Nitekim Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde 'Normal Doğum Eylem Planı'nı hayata geçirdik. Hamdolsun, toplam sezaryen oranlarında yüzde 62,8'den yüzde 58,5'e kadar düşüş sağladık. Primer sezaryen oranında ise yüzde 15 düşüş sağladık. Himayeleri ve destekleri için Hanımefendi'ye huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Uzun yıllar sonra sezaryen oranlarının ilk kez düşüş eğilimi göstermesi bizim için son derece umut vericidir. Bu veriler, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Biz, hem tıbben zorunlu olmayan sezaryen oranlarını düşürmek hem de her annenin doğum sürecine güvenle, bilgiyle ve destekle hazırlanabildiği sağlıklı bir sistemi kalıcı hale getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Anne ve bebek sağlığı için 62 bin ebeyle güçlü sağlık hizmet ağı oluşturduk"

Bakan Memişoğlu, anne ve sağlığı için 81 ilde 62 bin ebeyle hizmet verdiklerini de ifade ederek, "Bu kapsamda 81 ilimizde görev yapan 62 bin ebeyle çok güçlü bir hizmet ağı oluşturduk. İstiyoruz ki hiçbir anne adayımız gebeliğinin ilk gününden doğumuna kadar kendisini yalnız hissetmesin. Yanında bir sağlık çalışanımız, bir rehberimiz, bir ebemiz olsun. Özellikle 'Her Gebeye Ebe' uygulamamızla ilk gebeliğini yaşayan bütün anne adaylarımıza; takibi ister özel muayenehanede olsun, ister üniversite hastanesinde olsun hamileliklerinin son 3 ayında birebir ebe tahsis ediyoruz. Artık anne adaylarımızın gebeliğini öğrendiği ilk andan doğum sonrasına kadar yanlarında olan uzman bir rehberi var. Ebe; anne adayımızın sorularını cevaplıyor, onu doğuma hazırlıyor, emzirmeden yenidoğan bakımına kadar her konuda destekliyor. Gerektiğinde de ilgili sağlık profesyonellerine yönlendiriyor. Bu kapsamda sahada 3 bin 400 koordinatör ebe görevlendirdik. Uygulamanın başladığı son 9 ayda 40 bin gebe ve lohusayı evlerinde ziyaret ettik. Ayrıca yüksek riskli gebelerimize 8 branşta randevu önceliği tanımladık" şeklinde konuştu.

"Bin 774 gebe okulunda 1 milyon anne adayına destek olduk"

Gebe okulları ile anne adayları, kreşlerle de annelere destek verdiklerini söyleyen Bakan Memişoğlu, "81 ilimizin tamamında bebek dostu hastanelerimizle hizmet veriyoruz. Ülke genelinde 1.774 gebe okulumuzda sadece son bir yılda yaklaşık 1 milyon anne adayımıza destek olduk. 'Annelik Yolculuğu' mobil uygulamamızı devreye alarak 250 bin anneye dijital ortamda rehberlik ettik. Gebeliğin ilk gününden doğuma, doğumdan lohusalığa ve bebeğin ilk yıllarına kadar anne ve bebeğimizi bütüncül bir anlayışla takip ediyoruz. Ayrıca gece gündüz, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımızın hayatını kolaylaştıracak önemli bir adım atıyoruz. Yıl sonuna kadar 7 kreşimizi sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunacağız. İlk etapta 2 ilimizde kreşlerimiz faaliyete başlıyor. Sağlık çalışanlarımızın çocukları için güvenli ve nitelikli bir ortam oluşturacak kreşlerimiz, 7 gün 24 saat hizmet verecek. Sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

"300 yataklı modern hastane hayırlı olsun"

Açılışı yapılan Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi hakkında da bilgi veren Memişoğlu, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz 300 yataklı Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, modern fiziki yapısı ve gelişmiş teknolojik altyapısıyla hem Gaziantep'imizin hem de bölgemizin sağlık hizmet sunumuna büyük katkı sağlayacaktır. Bu güzide eserlerin hayata geçirilmesine öncülük eden Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emek veren Milletvekillerimize, Belediye Başkanlarımıza, müteahhidinden işçisine herkese şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin sağlığı için özveriyle çalışan tüm sağlık personelimize görevlerinde başarılar diliyorum. Açılışını yaptığımız tüm sağlık tesislerimiz ülkemize, milletimize ve Gaziantep'e hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de açılışı yapılan sağlık tesislerinin kentin sağlık hizmetlerine önemli katkı sağlayacağını vurgulayarak hayırlı olması temennisinde bulundu. Konuşmaların ardından, dualar okundu, kurdele kesimi ile hizmete alınan sağlık tesislerinin resmi açılışı gerçekleştirildi.