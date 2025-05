Bakan Memişoğlu: "Sağlık hizmetini çok güzel sunuyoruz ama sağlıklı bir toplum muyuz diye sorgulamamız gerekir"

KOCAELİ - AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nı ziyarete eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlık ilgili Cumhurbaşkanımızın liderliğine çok iyi yerlere gelmiş durumdayız. Sağlık hizmetinde ücretiz bir şekilde herkesin ulaşabilmesini sağladık. Sağlıklı Yüzyıl programıyla da toplumun sağlıklı kalmasını sağlamamız lazım. Sağlık hizmetini çok güzel sunuyoruz ama sağlıklı bir toplum muyuz diye sorgulamamız gerekir. Kocaeli sağlık kültürü anlamında, sağlık geçmişi anlamında da gerçekten Türkiye'de iyi bir yerde ama fiziki yapılarını biraz daha düzeltmemiz gerektiği ortada" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kocaeli Valiliği ziyaretinin ardından Kocaeli'de 2. Uluslararası 15. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi'ne katıldı. Buradaki programı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni ve AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Memişoğlu, sağlık alanında yapılan yenilikler ve şehrin sağlık düzeyi hakkında açıklamalarda bulundu. AK Parti İl Başkanlığı'nda konuşan Bakan Memişoğlu, "Kocaeli sağlık kültürü anlamında, sağlık geçmişi anlamında da gerçekten Türkiye'de iyi bir yerde ama fiziki yapılarını biraz daha düzeltmemiz gerektiği ortada. Kocaeli Şehir Hastanesi'ni bitirdik ve güzel hizmetler veriyor. Hem üniversite olsun hem Derice, Darıca diğer ilçelerdeki hastanelerini çok yakın zamanda yenilemiş olacağız. Ben vekillerimize, Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum sağlıkla ilgili işlerin birebir takipçisi oluyorlar. Bir sağlıklı yaşam merkezine gittik gerçekten çok büyük bir hizmet sunuyorlar. Esasında sağlıklı hayat, yaşam dediğimiz bedenimize bakacağımız bu ortamların daha da artmasını istiyoruz. Burada örnek yapmışlar çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sporu sağlıklı yaşam için yapılaması gerektiğini aktaran Bakan Memişoğlu, "Sağlık ilgili Cumhurbaşkanımızın liderliğine çok iyi yerlere gelmiş durumdayız. Sağlık hizmetinde ücretiz bir şekilde herkesin ulaşabilmesini sağladık. Sağlıklı Yüzyıl programıyla da toplumun sağlıklı kalmasını sağlamamız lazım. Hepimizin görevi bundan sonra bedenimize bakmak olmalı. Çünkü bugün Türk toplumunun riskleri var bu konuda bunları çözmemiz gerekiyor. Sağlık hizmetini çok güzel sunuyoruz ama sağlıklı bir toplum muyuz diye sorgulamamız gerekir. Kilomuza, alışkanlıklarımıza bakacağız, hareket, egzersiz konusunda çaba harcayacağız. Sporu sağlık için yapmamız gerekiyor. Biz genellikle topum olarak sporu kazanmak ve mücadele etmek için yapıyoruz. Alışkanlıkları değiştirip insanların kendisinin sporu sağlıklı kalmasını sağlatmamız lazım. Ben burada davanın neferlerini bu konuda da geçmişte birçok başarı elde ettiysek sağlıklı toplum oluşturmakta da başarılı olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Bakan Memişoğlu, "Tabi her birimizin sorumluluğu ve vebali var. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, 'Dünya beşten büyüktür' kelimesi çok önemli. Esasında bu iddiayı ortaya koyuyor ve bu iddia dünyada olan düzenin değişmesi iddiasıdır. Çevremizdeki düzene baktığımız zaman bugün dünya politikalarında ve hücre oluşturan kesim, insanları kavga ettirerek hatta binlerce insanı öldürerek kendisine kazanç sağlayacak kötülük düzenin olduğundan bahsediyoruz. Her yerde çatışmaya teşvik edici ve o çatışma neticesinde de kendisine bir menfaat sağlama mantığıyla yönettiği bir medeniyetin zamanında yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu kelimesinde de esasında sömürü düzeninin, çatışma düzeninin değişmesi gerektiğini düşünüyor ve bunu her birimizden güç alarak, enerji alarak söylüyor. Bizler onun için kendimizden değil gelecek zamanın aynı zamanda gelecek nesillerin vebalini ve sorumluluğunu taşıyoruz. Çünkü böyle bir lider ve böyle bir fırsatı bu ülke yakalamış durumda. Onun için bizim ne yapmamız gerektiği konusunda oturup iyi analiz etmemiz gerekiyor. Kötülük kötülüğünü yapacak ama burada esas soru şu; bizler iyilik tarafı olarak ne yapmamız gerektiğini iyi analiz etmemiz lazım. Bizim birbirimize sarılmamız, birlikte hareket etmemiz, çalışmamız, üretmemiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor. O kötülükten daha çok çalışacağız, üreteceğiz ve daha iyi olacağız ki artık kötülüğün hükmü kalmasın. Bu sebeple hepimize çok görev düşüyor. Bu görevde nefsimize sahip çıkıp çalışmayı, üretmeyi, örnek olmayı ve bu davadaki insanların sayısını arttırmaya çalışmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kocaeli AK Parti İl Başkanlığı'nda parti üyelerine hitap eden Bakan Memişoğlu, "Neticede bu dünyada hepimiz kiracıyız. Bizde buraya geldik sizler nasıl millete hizmet ediyorsanız, bizde sizlere hizmet ediyoruz. Burada sorunlarınız, eleştirileriniz ve düşünceleriniz neyse paylaşıp o düşünceleri Ankara'da sizler adına hizmet etmeye çalışacağız. Kocaeli'yle ilgili de daha iyi sağlık hizmeti sunmak için altyapısını güçlendireceğiz. Kocaeli'ye sağlıkla ilgili pozitif ayrımcılığı yapacağız. Elimizden geleni yapacağız sizlerin de desteğiyle Kocaeli'de sağlık hizmetini daha iyi hale getireceğiz. Bunun yanında Kocaeli'nin esasen üreten bir modeli var. Türkiye'ye teknoloji ve sanayi anlamında da üreten bir şehir burası. Bizde üreten bir sağlık oluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah Organize Sanayi Bölgeleri'nde daha çok sağlık firmaları oluşur burasıda sağlık için bir üreten merkez olur diye planlıyoruz" ifadelerini kullandı.