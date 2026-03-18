Bakan Memişoğlu: Türkiye son 10 ayda 513 ton hafifledi - Son Dakika
Bakan Memişoğlu: Türkiye son 10 ayda 513 ton hafifledi

18.03.2026 12:49  Güncelleme: 13:03
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Ardahan il ziyaretinde yaptığı açıklamada; geçen yılın mayıs ayında başlattıkları ''İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa'' kampanyasının sonuçlarını açıkladı. Bakan Memişoğlu kampanya sonucunda Sağlıklı Hayat Merkezlerindeki diyetisyenlere yönlendirilen ve ücretsiz hizmet alan 210 bin vatandaşın 10 ayda 513 bin kilo verdiğini yani 513 ton hafiflediğini söyledi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Ardahan'daki programı kapsamında kente gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, sağlıklı yaşam kampanyalarının sonuçlarına dikkat çekti.

Ardahan Valiliği'nde Vali Mehmet Fatih Çiçekli, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın ve MHP İl Başkanı Turgay Mert tarafından karşılanan Memişoğlu, valilik çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İNSANLARIMIZIN SAĞLIKLI KALMASINI İSTİYORUZ"

"Biz insanlarımızın sağlıklı kalmasını istiyoruz" diyen Memişoğlu, Ardahan'ın yüksek rakımı ve hayvancılık potansiyeline dikkat çekerek, kentte yaşayan insanların sağlıklı bir yaşam sürdüğünü ifade etti.

10 MİLYON KİŞİNİN KİLOSU ÖLÇÜLDÜ

Bakan Memişoğlu, "İdeal kilonu öğren, sağlıklı yaşa" kampanyası kapsamında bugüne kadar 10 milyon kişinin kilosunun ölçüldüğünü açıkladı. Kampanyaya katılan ve Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde diyetisyen takibine alınan 210 bin vatandaşın ideal kilosuna ulaştığını belirtti.

TOPLAM 513 BİN KİLO VERİLDİ

Memişoğlu, kampanya sayesinde Türkiye genelinde toplam 513 bin kilo verildiğini ifade ederek, vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlıklarına yönlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Ramazan ayına da değinen Bakan Memişoğlu, bu dönemin iradeyi güçlendirdiğini belirterek, sigara ve tütün gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durulması ve sağlıklı beslenmenin sürdürülmesi çağrısında bulundu.

    Yorumlar (2)

  • Türkiye genci Türkiye genci:
    Alım gücü düştügü için eve meyve sebze bakliyat et süt kuruyemiş girmedigi için ülke zayıflıyor ve nufus azalıyor asıl neden bu anlayana 1 3 Yanıtla
  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Millete çektirdiğiniz açlıktandır. Memlekette yuzde 60 yoksulluk yüzde 40 da açlık sınırı altında yaşıyor. Birileride kestane balı, medine hurması manda yoğurdu ile şiir gibi yaşıyor. 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
