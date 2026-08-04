Bakan Memişoğlu Uçakta Hastaya İlk Müdahaleyi Yaptı - Son Dakika
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Bakan Memişoğlu Uçakta Hastaya İlk Müdahaleyi Yaptı

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Uçak yolculuğunda rahatsızlanan yolcuya Sağlık Bakanı Memişoğlu ilk müdahaleyi yaptı.

Uçak yolculuğu esnasında rahatsızlanan bir hasta için kabin ekibi tarafından yapılan 'sağlık personeli' çağrısı üzerine yolcuya ilk müdahale Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Batman ve Siirt'e bir takım resmi ziyaretlerde bulunan Bakan Memişoğlu'nun İstanbul'a dönüş yolculuğunda kabin ekibi tarafından rahatsızlanan bir yolcu için 'sağlık personeli' çağrısı yapıldı. Bunun üzerine harekete geçen Bakan Memişoğlu, beraberinde bulunan heyetle beraber hastanın yanına gitti. Bakan Memişoğlu ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yolcunun sağlık durumu kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanı, Havacılık, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bakan Memişoğlu Uçakta Hastaya İlk Müdahaleyi Yaptı - Son Dakika

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