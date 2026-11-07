Bakan Memişoğlu, Üsküdar'daki ziyarette 107 yaşındaki Fatma Teyze'ye sağlık diledi

Bakan Memişoğlu, Üsküdar'daki ziyarette 107 yaşındaki Fatma Teyze'ye sağlık dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Üsküdar'da 107 yaşındaki Fatma Teyze ve ailesine misafir oldu. Bakan Memişoğlu, NSosyal'deki paylaşımında bir asrı aşan hayat tecrübesinin dinlendiğini aktardı; Fatma Teyze'ye sağlık, sıhhat ve huzur dileyip Elmalı ailesine teşekkür etti.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da yaşayan 107 yaşındaki Fatma teyzeyi ziyaret etti.
Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Bazı evler vardır, içinde bir ömürlük hatıra, nice güzel hikaye ve nesilden nesle aktarılan kocaman bir sevgi taşır. Bugün Üsküdar'da 107 yaşındaki Fatma Teyze'mizin ve kıymetli ailesinin misafiri olduk. Bir asrı aşan hayat tecrübesini ve güzel hatıralarını dinlediğimiz sıcacık bir sohbet gerçekleştirdik. Fatma Teyze'mize sağlık, sıhhat ve huzur diliyor, bizleri gönülden misafir eden Elmalı ailesine teşekkür ediyorum."
Kaynak: AA
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