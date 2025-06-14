Bakan Memişoğlu, Yaralıları Ziyaret Etti

Sağlık Bakanı Memişoğlu Kuzey Makedonya'daki yangında yaralan ve Türkiye'de tedavi gören hastaları ziyaret etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu:

"Türkiye, sağlık alanında sınır tanımayan bir iyilik hareketi başlatmıştır"

İSTANBUL - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kuzey Makedonya'nın Koçani kentinde gece kulübünde çıkan yangının ardından Türkiye'ye getirilen ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavileri süren yaralıları ziyaret etti. Bakan Memişoğlu burada yaptığı açıklamada "Türkiye, sağlık alanında sınır tanımayan bir iyilik hareketi başlatmıştır. Türkiye artık yalnızca bir sağlık hizmeti sağlayıcısı değil, uluslararası bir sağlık dostudur. Yaralıya, mazluma, ihtiyaç sahibine kapılarını açan bir güven limanıdır" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kuzey Makedonya'nın Koçani kentinde gece kulübünde çıkan yangının ardından Türkiye'ye getirilen ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavileri süren yaralıları ziyaret etti. Bakan Memişoğlu ziyareti sonrasında hastane içerisinde bulunan merkezde kan verdi.

"Türkiye artık yalnızca bir sağlık hizmeti sağlayıcısı değil, uluslararası bir sağlık dostudur"

Hastanede açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu "Bugün burada, sadece bir sağlık hizmeti sunumunun ötesinde, insanlık adına güçlü bir dayanışmanın simgesi olarak bir araya geldik. 3 ay önce Kuzey Makedonya'da yaşanan zorlu yangın felaketinde yaralanan dostlarımız, sınırları aşan bir çaba ile ülkemize getirildi ve Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde en iyi şekilde tedavi altına alındı. Şunu büyük bir gururla ifade etmek istiyorum; Türkiye, artık yalnızca kendi vatandaşına değil, dünyanın neresinde olursa olsun yardıma ihtiyacı olan herkese umut olan bir ülkedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, sağlık alanında sınır tanımayan bir iyilik hareketi başlatmıştır. Türkiye artık yalnızca bir sağlık hizmeti sağlayıcısı değil, uluslararası bir sağlık dostudur. Yaralıya, mazluma, ihtiyaç sahibine kapılarını açan bir güven limanıdır. Ancak burada bir gerçeğinde altını çizmek istiyorum. Yanık, yalnızca bir cilt yaralanması değildir. Yanık, insanın tüm metabolizmasını, bağışıklık sistemini, ruhunu derinden etkileyen karmaşık bir süreçtir. 2002 yılında sadece 3 yanık merkezi ve 35 yatak kapasitesine sahipken, bugün 62 yanık merkezi ve 721 yatak kapasitesine ulaştık. Bu şu demektir, 23 yılda merkez sayımızı 20 kat, yatak kapasitemizi ise yaklaşık 21 kat artırdık. Bu basit bir büyüme değil, sağlıkta güçlü bir altyapı ve küresel bir vizyonun eseridir. Biz, yanık tedavisini sadece bir tesis açmak değil sürdürülebilir bir sağlık sistemi kurmak olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Bugün kan verin, yarın hayat kurtarın"

Bakan Memişoğlu konuşmasının devamında "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde hizmet veren yanık merkezimiz Avrupa'nın en büyük yanık merkezidir. Burada kök hücre tedavisinden hiperbarik oksijen uygulamalarına, yapay deriden ileri yoğun bakım imkanlarına kadar yanık tedavisinde en ileri teknolojiyi uyguluyoruz. Ama bir şeyi asla unutmamalıyız, yanık önlenebilir bir durumdur. Evlerde, iş yerlerinde, mutfaklarda alacağımız küçük tedbirlerle çok büyük acıların önüne geçebiliriz. Sağlık hizmetini yaygınlaştırmak kadar toplumda farkındalık oluşturmak da bizim sorumluluğumuzdur. Bugün ayrıca çok anlamlı bir gün. 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü. Kan insanın insana verebileceği en kıymetli, en saf hediyedir. Tek bir ünite kan bir annenin, bir babanın, bir çocuğun hayata tutunması demektir. Bugün burada ben de kan bağışında bulunarak, bu iyilik zincirine bir halka ekleyeceğim Çünkü biliyorum ki kan, sadece gönüllerde verilir. Ben buradan tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum; Bir gün bizim de ihtiyacımız olabilir. Bugün kan verin, yarın hayat kurtarın" ifadelerini kullandı.