Balıkesir'de bacakları kırılan kazazedeye ameliyatta iki yöntem uygulandı - Son Dakika
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Balıkesir'de bacakları kırılan kazazedeye ameliyatta iki yöntem uygulandı

07.06.2022 19:38
Balıkesir'de bacakları kırılan kazazedeye ameliyatta iki yöntem uygulandı

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde bir kazazede, bacaklarındaki kırıklar için iki ayrı yöntem uygulanarak tedavi edildi.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde bir kazazede, bacaklarındaki kırıklar için iki ayrı yöntem uygulanarak tedavi edildi.

Trafik kazasına bağlı her iki bacağında kırık bulunan hastaya, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı bünyesinde, kırıkların karmaşık yapısına uygun olarak seçilen iki farklı teknik kullanıldı.

Ameliyatla ilgili bilgi veren Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aziz Atik, şunları kaydetti:

"Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde kamyon sürücüsü olarak görev yapan ve geçirdiği trafik kazasında iki bacağı birden kırılan hastamız, Burhaniye Devlet Hastanesindeki acil müdahalesinin ardından hastanemize yönlendirildi. Yapılan değerlendirmede hastamızın bacaklarında aynı zamanda ileri derece enfeksiyon olduğu tespit edildi. Ameliyat öncesinde 12 gün boyunca enfeksiyon ve yara tedavisi uygulanan hastamızın bacakları, aynı ameliyatta iki farklı teknikle ameliyat edildi. 7 saat süren ameliyatta hastanın sol kaval kemiğine kasnaklarla yapılan 'İlizarov yöntemi' ile özel bir kemik sabitleme işlemi uygulandı. Sağ ayak bileğine ise çok parçalı bir kırık olduğu için yandan, önden ve iç taraftan olmak üzere 24 vida ile 3 yönden plaklama yapıldı. Paramparça olmuş sağ ayak bileği bu şekilde yeniden birleştirildi ve eklemin gerginliği korunarak yeniden bir ayak bileği oluşturdu. Antibiyotik ve ödem tedavisi devam eden, aynı zamanda rehabilitasyona başlanan hastamızı yürütmeye başlıyoruz. Taburculuk sonrası kontrollerle sürece devam etmeyi planlıyoruz."

Atik, klinikte ayrıca el ve mikrocerrahi ameliyatları, menisküs, kıkırdak, ön çapraz bağ gibi diz ve spor yaralanmaları ile ilgili ameliyatlar, kapalı (artroskopik) işlemler, protez ameliyatları, çocuk ortopedik işlemleri, belirli tümör ameliyatları, kas iskelet sistemi travma ameliyatları gibi alanla ilgili pek çok ameliyatın yapıldığını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Balıkesir'de bacakları kırılan kazazedeye ameliyatta iki yöntem uygulandı - Son Dakika

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