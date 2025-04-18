Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu Edirne'de - Son Dakika
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Sağlık

Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu Edirne'de

Edirne'de 25-27 Nisan'da düzenlenecek forumda Balkan sağlık bakanları ve sektör temsilcileri bir araya gelecek.

18.04.2025 10:17
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Edirne'de 25-27 Nisan'da düzenlenecek "Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu"na, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve 12 Balkan ülkesinin sağlık bakanlarının da katılması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı himayelerinde, Edirne Valiliği ev sahipliğinde Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'nin (USHAŞ) destekleriyle 25-27 Nisan'da gerçekleştirilecek programda, uluslararası sağlık turizmi, tıbbi işbirliği ve sağlık teknolojileri gibi konular ele alınacak.

Balkan ülkeleri ile sağlık alanındaki ortaklıkların güçlendirilmesi ve Türkiye'nin modern sağlık altyapısının uluslararası paydaşlarla buluşturulması amacıyla düzenlenen forum, Balkan ülkelerinden gelen sektör temsilcilerini buluşturacak.

Foruma, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 12 Balkan ülkesinin sağlık bakanları, üst düzey bürokratlar, bölge valilileri, rektörler, akademisyenler ve sektör temsilcilerinin katılması bekleniyor.

Katılımcıların kente gelişiyle 25 Nisan'da başlayacak forumun açılış töreni 26 Nisan'da yapılacak.

Programda, Edirne Valisi Yunus Sezer'in açılış konuşmasının ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve 12 Balkan ülkesinin sağlık bakanları katılımcılara hitap edecek.

Forumda tanıtım politikaları, sağlık yatırımları, Türkiye ve Balkan ülkeleri arasındaki stratejik işbirlikleri, üreten sağlık, yerli ve milli teknoloji, sağlıkta Türkiye Yüzyılı vizyonu, Türkiye'de sağlık hizmetleri standartları ve kamu-özel sağlık hizmet sunumu, Trakya özelinde sağlık yatırımları ve sağlık turizminin geliştirilmesi, sağlık turizminde insan kaynağı, bilgi sistemleri ile inovasyon başlıkları ele alınacak.

Fuar alanı ziyaretleri, panel ve söyleşilerin yapılacağı forum, 27 Nisan Pazar günü sona erecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu Edirne'de - Son Dakika

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