Bartın OSB'de çalışanlara gezici sağlık tırıyla kanser taraması yapılıyor - Son Dakika
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Bartın OSB'de çalışanlara gezici sağlık tırıyla kanser taraması yapılıyor

Bartın OSB\'de çalışanlara gezici sağlık tırıyla kanser taraması yapılıyor
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Düzce İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Gezici Kanser Tarama Tırı, 'Sağlığım İşyerinde' projesi kapsamında Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışanlara kanser taraması ve sağlık hizmeti sunuyor. 24 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında hizmet veren tırda, çalışanlara sağlıklı yaşam ve erken tanı konularında bilgilendirmeler yapılıyor.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Gezici Kanser Tarama Tırı, "Sağlığım İşyerinde" projesi kapsamında Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışanlara yönelik kanser taraması ve sağlık hizmeti sunuyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen "Sağlığım İşyerinde" projesi kapsamında Düzce İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Gezici Kanser Tarama Tırı, 24 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında Bartın'da hizmet veriyor. Proje kapsamında Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikalarda çalışanlara yönelik kanser taramaları ve sağlık hizmetleri gerçekleştiriliyor. Çalışanlara sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, tütün ve alkol kullanımının zararları, kronik hastalıklardan korunma ve erken tanının önemi hakkında bilgilendirmeler yapılıyor. Kanser taramalarının önemi konusunda da farkındalık çalışmaları yürütülüyor.

Erken tanı için sağlık taramaları

"Sağlığım İşyerinde" projesiyle çalışanların sağlık konusunda farkındalıklarının artırılması, hastalıkların erken dönemde tespit edilmesi ve önlenmesi, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesi hedefleniyor. Proje sayesinde sağlık hizmetlerinin çalışanların bulunduğu iş yerlerine ulaştırılması ve erken tanı ile toplumun genel sağlık düzeyinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Ağustos, Sağlık, Bartın, Düzce, Eylül, OSB, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bartın OSB'de çalışanlara gezici sağlık tırıyla kanser taraması yapılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın OSB'de çalışanlara gezici sağlık tırıyla kanser taraması yapılıyor - Son Dakika
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