Bartın Ulus'ta 7 saatlik kan bağışı kampanyasında 70 ünite kan toplandı - Son Dakika
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Bartın Ulus'ta 7 saatlik kan bağışı kampanyasında 70 ünite kan toplandı

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Bartın Ulus\'ta 7 saatlik kan bağışı kampanyasında 70 ünite kan toplandı
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Bartın Ulus\'ta 7 saatlik kan bağışı kampanyasında 70 ünite kan toplandı
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Türk Kızılayı'nın Bartın'ın Ulus ilçesindeki Hasandede İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlediği kan bağışı kampanyasında yaklaşık 7 saatte 70 ünite kan toplandı. Öğrenci, öğretmen ve vatandaşların ilgi gösterdiği kampanyaya katılanlara yiyecek ve içecek ikram edildi.

Türk Kızılayı tarafından Bartın'ın Ulus ilçesinde gerçekleştirilen kan bağış kampanyasında 7 saat içerisinde 70 ünite kan toplandı

Bartın'ın Ulus ilçesi Hasandede İlköğretim Okulu bahçesinde kan bağış kampanyası düzenlendi. Karabük Kızılay Kan Bağış merkezi ekibi tarafından yürütülen kampanyaya, öğrenci ve öğretmenlerin yanı ısra vatandaşlarda ilgi gösterdi. Gün boyunca devam eden kan bağışı kampanyaya katılanlara ise çeşitli yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.. Yaklaşık 7 saat süren çalışma sonucunda toplam 70 ünite kan bağışına ulaşıldı.

Bartın Kızılay Şubesi Başkanı Nihat Yalçın, kan bağışınon önemine dikkat çekerek, kampanyaya destek veren tüm duyarlı vatandaşlara teşekkür etti. Yalçın, belirli günlerde Bartın'ın farklı bölgelerinde kan bağışı düzenlemeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA
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