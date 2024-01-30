Baş ağrısı şikayetiyle gitti, beyninde 8 santimlik kitle çıktı
ELAZIĞ - Elazığ'da baş ağrısı şikayeti ile Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne başvuran 78 yaşındaki adamın beyninde 8 santimlik kitle çıktı. Yaşlı adam başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu.
Uzun bir süre baş ağrısı şikayeti yaşayan 78 yaşındaki Urfi Altuntaş şikayetlerinin geçmemesi üzerine Fethi Sekin Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği'ne başvurdu. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Selman Kök tarafından muayene edilen ve yapılan tetkikler neticesinde beyninde yaklaşık 8 santimetrelik bir kitle tespit edildi. Bunun üzerine hastanın ameliyat edilmesine karar verildi. Ameliyat sonrası şikayetleri düzelen hasta taburcu edildi.
Beynin önemli damarlarına yakın pozisyonda olan kitlenin sorunsuz bir şekilde alınmasının çok zor olduğunu belirten Op. Dr. Selman Kök, "Hastamız bize çok uzun süredir yaşadığı baş ağrısı ve genel durum bozukluğu şikayetleriyle başvurdu. Beyninde 8 santim kitlesi vardı. Kitle, toplardamarlara ve beynin önemli damarlarına yakın pozisyondaydı. Hastamızın ameliyatını başarı ile gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası hastamızı servise aldık, şu anda genel durumu iyi, herhangi bir felçliliği yok. Ameliyat başarılı geçti. Bu sadece bizim başarımız değil, bize bu ortamı sağlayan hastane yönetimi, anestezi, hemşire ve medikal ekiplerimizin de katkısı büyük" dedi.
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Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesine yol açan karar bugün Adalet Bakanı ve Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından Meclis'te okundu. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, kararın okunması öncesi Bekir Bozdağ'a "Mafya da böyle yapar, bazen suçlu olduğunu bildiklerini yanlarında tutarlar ve en pis işleri onlara yaptırırlar. Türkiye'de adaleti katleden Bekir Bozdağ'a yaptırırsın bunu ancak" sözleriyle tepki gösterdi.
Gezi Parkı davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Türkiye'de gündem olan gelişme uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. Reuters gelişmeyi "Türk parlamentosu hapisteki muhalif milletvekilinin statüsünü düşürdü" başlığıyla duyururken Al-Arabiya gazetesi ise Türk parlamentosunun, hapsedilmiş olan muhalefet milletvekilini görevden aldığını yazdı.
Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla vekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk mesaj geldi. Atalay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duyuyorum. Peki onlar 'bitti' dediler diye ben görevimi yapmaya çalışmaktan geri mi duracağım? Asla" ifadelerini kullandı.
Gezi Davası'nda tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Türkiye İşçi Partisi ve CHP'den eylem çağrısı geldi. TİP'den yapılan açıklamada, "Biz bugün bir kez daha yeniden başlıyoruz. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz! Can Atalay özgürlüğüne kavuşacak, Hatay halkı vekiline kavuşacak!" denilirken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bugün Beşiktaş'ta düzenlenecek eyleme katılım çağrısında bulundu.
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