Başıboş köpeklerin neden olduğu hastalıklar artıyor - Son Dakika
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Başıboş köpeklerin neden olduğu hastalıklar artıyor

23.07.2023 10:21

Başıboş köpeklerin sokaklarda yarattığı vahşet, Türkiye gündeminden düşmüyor. Köpek saldırılarında ölen ya da yaralanan vatandaşlarımız yüreğimizi yakarken, bunun yanı sıra köpek kaynaklı hastalıkların da 8-10 kat arttığı görülüyor. Son 2 senede kuduz vakası 3.5 kat artarken köpek dışkısından yayılan parazitin neden olduğu kist hidatik vakalarının sayısı son 14 yılda 8.8 kat arttı.

Başıboş köpeklerin sokaklarda yarattığı vahşet, Türkiye gündeminden düşmüyor. Köpek saldırılarında ölen ya da yaralanan vatandaşlarımız yüreğimizi yakarken, bunun yanı sıra köpek kaynaklı hastalıkların da 8-10 kat arttığı görülüyor. Son 2 senede kuduz vakası 3.5 kat artarken köpek dışkısından yayılan parazitin neden olduğu kist hidatik vakalarının sayısı son 14 yılda 8.8 kat arttı.

SALDIRILAR KORKUNÇ BOYUTTA

Başıboş köpek saldırıları nedeniyle son 2 senede 16'sı çocuk 48 kişi yaşamını yitirdi. Saldırılar günden güne artarken başıboş köpeklerin saçtığı ölümcül hastalıklar ise başka bir sorun olarak karşımızda duruyor. Avrupa ülkeleri ve ABD'de köpek nedenli hastalıklara karşı sert önlemler alınırken; Türkiye'de kuduz ve kist hidatik gibi köpeklerin yaydığı hastalıklarda büyük artış görüldü.

VAKA SAYISI KATLANARAK ARTIYOR

Haber7'nin edindiği bilgiye göre Sağlık Bakanlığı ve TÜİK verilerine göre 2000 yılında 87.508 kişide kuduz temaslı vaka kayda geçerken 2019 yılında bu vaka sayısı 3,5 kat arttı. Ve bu sayı 308 bini aştı. Bu veriler; günde 846, ayda 26 bin insanın saldırıya uğradığını ortaya koyuyor.

KÖPEK DIŞKISINDAN YAYILAN HASTALIKTA DA GİDİŞAT KÖTÜ

ABD ve Avrupa ülkelerinde köpek dışkısına ağır yaptırımlar getirilirken Türkiye'de başıboş köpeklerin dışkılarından yayılan 'echinococcus granulosus' parazitinin neden olduğu kist hidatik vakaları da artış gösteriyor. 2005 yılında 175 kist hidatik vakası yaşanırken 2019 yılında 1867 kişi bu hastalığa yakalandı. Vakaların 2017, 2018 ve 2019 yıllarında sert yükselişe geçtiği görüldü ve hastalığın 14 yılda 8,8 kat arttığı saptandı.

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Sokak Köpeği, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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