Başkan Zeyrek'in Sağlık Durumu Kritik - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Başkan Zeyrek'in Sağlık Durumu Kritik

07.06.2025 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hastane başhekimi, Başkan Ferdi Zeyrek'in elektrik çarpması sonrası tedavi sürecini açıkladı.

1) HASTANE BAŞHEKİMİ TOPÇU: İLERİ YAŞAM DESTEĞİ UYGULANDI VE ARDINDAN YANIT ALINDI

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, oturduğu sitenin havuzunun makine dairesindeki arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Prof. Dr. Topçu, "Doğru bilgilendirme amacıyla ara ara basın mensuplarıyla toplantılar yapacağız. Başkan Ferdi Zeyrek'e dün gece elektrik çarpması sonucu önce bulunduğu yerde 112 ekipleri tarafından müdahale edildi. Yaklaşık 20 dakika süren kalp-akciğer canlandırma (resüsitasyon) uygulandı. Daha sonra hastanemize getirildi. Acil serviste yaklaşık 50 dakika süren ileri yaşam desteği uygulandı ve ardından yanıt alındı. Bu yanıtın alınmasının ardından hasta yoğun bakım ünitesine yatırıldı ve tedavisine devam edildi" dedi.

'HASTANIN GENEL DURUMU KRİTİK'

Prof. Dr. Topçu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yoğun bakım sürecinin başlangıcında, Ferdi Zeyrek'in kalp ve akciğer fonksiyonlarının desteklenmesi için EKG cihazına bağlandı. Bu amaçla Şehir Hastanesi'nden de bir cihaz temin edildi. EKG takibiyle iyi yanıt alındı. İdeal çıkış parametreleri açısından, hasta başında kateterizasyon yapılarak müdahale amaçlı replasman diyalizi uygulandı. Diyaliz ile hastanın bazı parametrelerinde iyileşme sağlandı. Bunlar olumlu gelişmelerdir. Tabii ki yoğun bakım süreci çok dinamik bir süreçtir; her an değişiklik olabilir. Hastanın genel durumu kritik olmakla birlikte, kurumumuzda yapılması gereken tüm işlemler büyük bir başarıyla uygulanmaktadır. Tedavi sürecinde sadece tek bir ekip değil; beyin cerrahları, nöroloji, anestezi, yoğun bakım, kardiyoloji ve kalp-damar cerrahlarından oluşan multidisipliner bir ekip birlikte çalışmaktadır. Şu anda net bir şey söylemek doğru olmaz. Durum kritik ve gelişmeler olabilir. Bu aşamaya gelinmiş olması bizler için sevindirici bir gelişmedir. Özellikle daha önce herhangi bir kardiyak rahatsızlığının olmaması ve hastanın genç olması, uygulanan canlandırma işlemlerine geç yanıt alınmasına rağmen olumlu etkide bulunmuştur."

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ise "Başkanımız çok güçlü. Bu gücüyle yeniden ayağa kalkacak. Hep birlikte mikrofonların karşısında yeniden konuşacağız. Ona olan inancımız sonsuz. Hep ona inandık, o da bizi hiç yarı yolda bırakmadı. Bundan sonra da yarı yolda bırakmayacağına dair inancımızla, tüm dualarınızı bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Gelişmeler oldukça tekrar bir araya geleceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ferdi Zeyrek, Politika, Hastane, Sağlık, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Başkan Zeyrek'in Sağlık Durumu Kritik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktorun 1,5 metreden ittiği kadın hastanede yaşam savaşı veriyor Doktorun 1,5 metreden ittiği kadın hastanede yaşam savaşı veriyor
Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor
Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı
Arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti Eski muhtar kardeşini öldürdü, iki kişiyi yaraladı Arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti! Eski muhtar kardeşini öldürdü, iki kişiyi yaraladı
Siirt’te düğün salonuna silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı Siirt'te düğün salonuna silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Galatasaraylıları yıkacak “Osimhen“ iddiası Galatasaraylıları yıkacak "Osimhen" iddiası
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i elektrik çarptı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i elektrik çarptı
Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek’in durumu nasıl Özel son bilgileri paylaştı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı
Ferdi Zeyrek’in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış

20:53
Ferdi Zeyrek’in kızından vahim iddia: Bu doğruysa insanların canını hiçe saymaktır
Ferdi Zeyrek'in kızından vahim iddia: Bu doğruysa insanların canını hiçe saymaktır
20:50
Selfi çekerken tişörtünde çok sayıda kene olduğunu fark etti
Selfi çekerken tişörtünde çok sayıda kene olduğunu fark etti
20:24
ABD Başkanı Trump: Elon Musk büyük bir uyuşturucu bağımlısıdır
ABD Başkanı Trump: Elon Musk büyük bir uyuşturucu bağımlısıdır
20:10
Pitbull, sokakta oynayan çocuğa saldırdı
Pitbull, sokakta oynayan çocuğa saldırdı
15:51
Rusya’nın saldırılarının ardından Ukrayna esir takasını erteledi
Rusya'nın saldırılarının ardından Ukrayna esir takasını erteledi
11:46
Baba Vanga’dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
11:32
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
11:29
Kesenin ağzı açıldı Fenerbahçe’den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif
Kesenin ağzı açıldı! Fenerbahçe'den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif
10:40
Yılın transfer bombası Fenerbahçe’nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
10:22
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran “çay“ şakası
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran "çay" şakası
09:56
Nihal Candan’ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş
Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş
09:30
MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak
MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak
09:28
Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı
Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı
08:28
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2025 21:51:31. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Zeyrek'in Sağlık Durumu Kritik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.