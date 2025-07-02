Bayburt'ta Gezici Diş Sağlığı Hizmeti - Son Dakika
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Bayburt'ta Gezici Diş Sağlığı Hizmeti

02.07.2025 11:17
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Bayburt'ta kırsalda yaşayanlara ücretsiz ağız ve diş sağlığı hizmeti sunuldu.

Bayburt'ta sağlık ekiplerince, "Ağız ve Diş Sağlığı Gezici Tarama Aracı" ile köyleri dolaşarak kırsalda yaşayanlara ağız ve diş sağlığı hizmeti sunuldu.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki mobil araçla, temel ve koruyucu diş sağlığı hizmetleri kırsal bölgelere taşındı.

Sabah erken saatlerde yola çıkan doktor ve teknisyenlerden oluşan ekip, köy meydanlarında kurulan gezici klinikte ücretsiz diş taraması, dolgu, kanal tedavisi ve diş taşı temizliği gibi hizmetler veriyor.

Merkeze bağlı Adabaşı ve Konursu köylerindeki vatandaşlar da gezici kliniğin hizmetlerinden yararlandı.

Ekipler, kayıt işleminin ardından muayene ettikleri hastaların tedavilerini yaptı. Taramalarda ciddi diş sorunları tespit edilenler ise ileri tetkik ve tedavi için hastanelere yönlendirildi.

Ekipler, diş fırçası ve macun dağıttıkları kişilere de ağız ve diş sağlığı konusunda bilgi aktardı.

Gezici tarama aracıyla kırsaldaki sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, vatandaşların ağız ve diş sağlığı konusundaki farkındalığının artırılması hedefleniyor.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Vekili, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, AA muhabirine, İl Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan ekiplerin köyleri gezerek vatandaşların ağız ve diş sağlığıyla ilgili problemlerini yerinde tespit ettiğini söyledi.

Halk sağlığını önemsediklerini, en ücra köşedeki vatandaşlara ulaşarak hizmeti götüreceklerini belirten Ateş, ekiplere teşekkür etti.

"En ücra köşeye varıncaya kadar tarama programımızı devam ettireceğiz"

İl Sağlık Müdürü Harun Sivlim, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Milletvekili Orhan Ateş önderliğinde "Ağız ve Diş Sağlığı Gezici Tarama Aracı" ile kentte tarama programı başlattıklarını ifade etti.

Bu kapsamda bir haftada 27 köye hizmet ulaştırdıklarını anlatan Sivlim, "İlimizde yaklaşık 200 yerleşim yerinde en ücra köşeye varıncaya kadar tarama programımızı devam ettireceğiz. Şu anda mobil aracımızın içerisinde diş taşı temizliği, tarama programı kapsamında ağız taraması, dolgu ve kanal tedavisi olmak üzere tüm tedavileri, adeta ağız diş sağlığı merkezinde yapılan hemen hemen bütün tedavileri yapabiliyoruz." dedi.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Ferda Kayhan ise mobil aracın bir nevi hareketli klinik olarak tasarlandığını kaydetti.

Vatandaşlara koruyucu tedavilerle birlikte dolgu, kanal tedavisi, diş taşı temizliği yapıldığını belirten Kayhan, ileri düzey tedavi durumunda ise ağız ve diş sağlığı merkezine yönlendirildiklerini aktardı.

Kayhan, vatandaşlara diş fırçası ve macun dağıtılarak ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim verildiğini de sözlerine ekledi.

Adabaşı köyü muhtarı İsmet Altunay da köyde çiftçilikle meşgul olanların şehre gidemedikleri için gezici araçla verilen hizmete ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Bayburt'ta Gezici Diş Sağlığı Hizmeti - Son Dakika

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