Bayburt\'ta Sağlıklı Yaşam Etkinliği

Bayburt'ta sağlıklı yaşam ve fiziksel aktivite farkındalığını artırmak amacıyla vatandaşlara yönelik stant etkinliği düzenlendi.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Caddesi Yakutiye Camii önünde açılan stantta, vatandaşlara fiziksel aktivitenin önemi anlatıldı. 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası kapsamında vatandaşlara tek ayak üzerinde denge testi, el dinamometresi ile kavrama kuvveti ölçümü ve otur-kalk testi uygulandı.

Test sonuçları düşük çıkan vatandaşlar, fizyoterapist desteği almak üzere Sağlıklı Hayat Merkezine yönlendirildi. Etkinlikte ayrıca Sağlıklı Hayat Merkezi ve merkezde sunulan hizmetler hakkında bilgilendirme yapılarak, broşür dağıtıldı.

Çalışmanın, Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı ile Türkiye Obezite ile Mücadele ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi. - BAYBURT